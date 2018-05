Avhandling: Laestadianska kvinnor drömmer om karriärer och stora familjer

En färsk doktorsavhandling granskar gammellaestadianska kvinnors centrala roll i rörelsen som bygger på hög nativitet och strikt religiös kultur. Resultaten kan framstå som speciella i dagens individcentrerade värld.

Gammellaestadianska kvinnor drömmer om karriärer och stora familjer, visar en färsk avhandling som ska granskas vid Helsingfors universitet på fredag. Enligt doktoranden Teija Rantala uppfattas detta som utmanande men möjligt, men också sinsemellan uteslutande.

Rantalas avhandling närmar sig gammellaestadianismen ur ett feministiskt perspektiv. Forskningsmaterialet består av kvinnornas egna skrifter, hågkomster, diskussioner och dikter. Drömmarna om karriär och stora familjer förekommer i kvinnornas berättelser. Enligt Rantala kan de framstå som speciella i dagens individcentrerade värld.

Den gammellaestadianistiska rörelsens existens bygger på hög nativitet och kvinnors insats i upprätthållande av den religiösa kulturen. Tidigare forskning har inte fokuserat på kvinnornas roll i rörelsen, som för närvarande genomgår en brytningsperiod. Brytningen gäller speciellt kvinnors rättigheter, kvinnopräster och inställningen till preventivmedel.

– Målet är att skildra laestadiankvinnornas kontinuerliga förhandlingar om kvinnlighet och moderskap. Genom den inser man att kvinnorna är både medlemmar i det religiösa samfundet och kritiskt tänkande samhälleliga aktörer, säger Rantala i ett pressmeddelande.

Avhandlingen har titel "Beyond Sisters and Mothers – Women's aspirations within the Conservative Laestadian movement". Avhandlingen är skriven på humanistiska fakulteten.