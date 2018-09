Avbetalning eller leasing är frågan

Finländarna köper allt oftare sin bil på avbetalning eller någon form av leasing i stället för med banklån eller kontant betalning från egen ficka.

Andelen nyregistrerade bilar som finansieras med avbetalning eller privatleasing har ökat från 30 till drygt 50 procent sedan 2012, visar statistik från Trafi. Det innebär att ungefär 60 000 nya bilar finansierades på annat sätt än med banklån eller kontant betalning i fjol.

Finlands största enskilda bilfinansieringsbolag Santander för i sin tur noggrann statistik över hur de finansierade bilarna fördelas mellan olika finansieringsformer.

– I april stod avbetalning för 95 procent, vår egen leasingliknande All in One för fyra procent och ren privatleasing för en procent av de finansierade privatköpta bilarna i Finland, säger Ilkka Virtanen som ansvarar för bilfinansieringsverksamheten på Santander.

Statistik från webbsajten Autotalli.com, som har en tjänst där vem som helst kan begära leasingofferter, visar att leasing intresserar privatpersoner i allt högre grad.

– I augusti gjordes närmare 400 offertförfrågningar via tjänsten och antalet stiger månad för månad, uppger man på Alma Media som står bakom tjänsten.

Bilfinansiering är egentligen en ganska enkel operation. Bilen har ett pris och betalas på en viss tid mot en viss ränta. Räntan är den avgörande faktorn i all finansiering, oberoende av om det är banklån, avbetalning, leasing eller något mellanting av dessa, och räntan är det första du ska se på när du ögnar igenom finansieringsalternativen.

Enkel matematik visar att en bil som kostar 50 000 euro inte kan avbetalas på tre år med en månadsrat på exempelvis 500 euro, även om reklamen ibland kan förleda oss att tro det.

Faktum är att du med en månatlig belopp på 500 euro betalar totalt 18 000 euro på tre år. Sedan avgör räntan hur mycket av lånet som amorteras. Med en ränta på fyra procent är avbetalningen ungefär 12 000 euro och med en ränta på åtta procent endast drygt 6 000 euro. Efter tre år återstår nästan 44 000 euro att betala på bilen. I praktiken gäller det alltså att betala mycket mera per månad än 500 euro för märkbart kunna beta av på skulden.

Privatleasingens huvudbudskap är att du för en fast månatlig summa får bil, service, däck, tekniska reparationer och försäkringar. Du äger dock inte bilen och det finns stränga regler för hur mycket du får köra med bilen.

En fördel med leasing är att du inte behöver ta ett lån eller ställa någon säkerhet, samt att risken för bilens restvärde ligger på den som äger bilen.

– Privatleasing har en så låg andel som den har i Finland för att månadsraten lätt blir hög, och det är svårt för kunderna att se hur priset byggs upp, säger Seats försäljningschef Juha Patama.

Han konstaterar att de viktiga faktorerna för leasingkostnaden är bilens pris, extrautrustning, hur mycket den ska köras med och det pris försäljaren räknar med att få för bilen efter hyresperioden.

– Med leasing är det som med all bilhandel: bilens första köpare betalar för tilläggsutrustningen, men pristillägget syns knappt i begagnatpriset. Det är en av orsakerna till att månadsraten för en välutrustad leasingbil blir så hög, säger Patama.

Ytterligare en detalj som höjer kostnaden är att försäljaren drabbas av en momsförlust på grund av det finländska bilskattesystemet.

– Utan att gå in på detaljer måste den förlusten bakas in i leasingpriset, säger Patama.

I praktiken sköts bilföretagens privatleasingsystem av finansieringsbolag som är specialiserade på billeasing. Det dominerande företaget då det gäller privatleasing är Axus Finland Oy, som arbetar under det mera kända hjälpnamnet ALD Automotive.

Det är det bolagets system som utgör grunden för exempelvis Škoda Ykstyisleasing, som lanserades på sommaren.

Enligt prislistan är månadsraten 537 euro för Škoda Kodiaq 1.5 TSI ACT Ambition DSG, som utan tilläggsutrustning kostar just under 40 000 euro. Då har bilen vinter- och sommardäck och summan inkluderar service men inte automatiskt försäkringar. Avtalsperioden är fyra år och bilen får köras högst 40 000 km, alltså 10 000 km per år.

Om ovannämnda månadssumma för leasingen känns skälig, kilometrarna är tillräckliga och det är den bil du vill ha är det väl bara att slå till. Vill du köra obegränsat och utrusta bilen hur du vill utan att månadsbeloppet skjuter i höjden är vanlig avbetalning troligen ett förnuftigare alternativ.

En fråga som bör ställas är om det alltid är en förmån att service ingår i leasingen. Om man under leasingperioden kör färre km än bilens serviceintervall innebär det att bilen aldrig åker in på service fast man betalat för det.

Leasinghyran ska betalas hela tiden, även om bilen står oanvänd på grund av något större fel eller om den ligger länge på verkstaden i sviterna efter en krock. Eftersom ett leasingavtal sluts mellan tre parter – kunden, finansbolaget och bilhandlaren – kan här finnas läge för konflikter eftersom leasingföretaget inte tar ansvar för dylika situationer.

En annan baksida är att du är bunden till ditt kontrakt till det bittra slutet. Enligt till exempel ALD Automotives standardavtal för privatleasing kan man säga upp avtalet om man betalar en tredjedel av de återstående delbetalningarna.

Med leasing ska du också vara säker på hur mycket du kommer att köra under leasingperioden. Överstiger du gränsen kan straffpåföljden nämligen bli kännbar.

– Enligt min erfarenhet lämpar sig privatleasing bäst för små och billiga bilar som man inte kör mycket med. Då kan det vara ett tryggt och förmånligt alternativ, speciellt för den som inte har någon inbytesbil. Det visade också Danske Banks årliga bilbarometer i våras, säger Patama.

Det finns också avbetalningssystem som påminner om privatleasing. Då får du köra en viss kilometermängd under en bestämd period mot en fast månadsrat, och kan sedan avstå från bilen till ett visst garanterat värde när perioden är slut. Exempel på det är Santander All in One, Laakkonen Fiksudiili och Veho Go.

– I månadssumman kan inkluderas samma serviceelement som i privatleasing, men den stora skillnaden är att du kan lösa in bilen till det garanterade värdet, använda den som utbytesbil eller sälja den själv om du får mera för den på det sättet, säger Virtanen.

Köper du på traditionell avbetalning behöver du inte räkna kilometrarna och kan dessutom säga att du kör med egen bil. Det är väl därför traditionell avbetalning ännu är den överlägset populäraste finansieringsformen, trots att du inte har ett garanterat återköpsvärde. För att få ner månadsbeloppet görs den sista delbetalningen betydligt större.

– För några tior per månad erbjuder exempelvis Seat en motsvarande servicetjänst. Det innebär att man med ett normalt avbetalningskontrakt vet exakt vad man betalar för bilen per månad, säger Patama.

Ibland dyker det upp erbjudanden om utrustning eller finansiering som låter fantastiska. I bakgrunden ligger alltid någon orsak man som konsument ibland har svårt att förstå. Ofta gäller det utgående modeller eller bilar som inte riktigt vill gå åt.

Men om du erbjuds exempelvis ett räntefritt lån utan faktureringskostnader på just den bil du söker efter, är det bara att nappa på erbjudandet eftersom du knappast får lika förmånlig finansiering på något annat håll.