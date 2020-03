Ava Max: "Glad om någon kallar mig psycho"

Hon slog igenom stort med hiten Sweet but psycho. Nu kommer Ava Max med ny singel och på debutalbumet samarbetar hon med den riksssvenska producenten Shellback.

Superhiten Sweet but psycho delade upp lyssnarna i två läger – de som älskade poprefrängen och såg en ny Lady Gaga eller Katy Perry födas och de som tyckte att Ava Max kapitaliserade på psykisk ohälsa.

– När låten kom ut var den väldigt polariserande, många älskade den men många hatade den också. Jag tror att det är sådan jag är som artist och jag är van vid det nu. Själva låten kan bli feltolkad på grund av titeln, men för mig om någon kallar mig psycho så säger jag "oh wow, tack". Det betyder att jag inte har hållit inne med mina känslor. Det är inte ett dåligt ord om inte någon använder det för att attackera dig, säger hon.

Ava Max heter egentligen Amanda Koci och föddes 1994 i delstaten Milwaukee i USA, dit hennes föräldrar hade invandrat från Albanien. Hon drömde om en karriär i musikbranschen, något som inte blev verklighet förrän hon träffade producenten Cirkut i Los Angeles 2014. Hon beskriver sig själv som ett Britney Spears-fan på jakt efter den amerikanska drömmen.

– Jag växte upp med att min mamma jobbade väldigt hårt, hon hade tre jobb. Jag kände att om jag blir sångerska kan jag ta hand om min familj. Jag älskade att sjunga redan som liten och min mamma sjöng opera, säger hon.

Nya låten Kings and queens låter kusligt lik som Ankie Baggers gamla hit Where were you last night i refrängen, en låt Ava Max naturligtvis inte hade hört när TT:s reporter påpekar likheterna.

– En svensk låt? Från 1989? Jag måste skriva upp efternamnet och lyssna på den direkt vi har lagt på, säger hon när TT når henne på telefon i Los Angeles.

Hon beskriver staden som en spökstad på grund av coronavirusets spridning, som gör att många håller sig inomhus.

– Alla i mataffären har handskar och munskydd. Jag är glad att man får gå ut, jag hade blivit galen annars. Jag skrev faktiskt en ny låt för ett par dagar sedan, inspirerad av den här konstiga tiden, säger hon.

När Ava Max besökte Sverige för ett år sedan var hon med om en trafikolycka i Stockholm, men klarade sig undan med blotta förskräckelsen. Hon hade aldrig varit utanför USA före Sverigebesöket.

TT: Vågar du komma tillbaka efter den upplevelsen?

– Om jag ska vara ärlig så var det inte den värsta trafikolyckan jag har varit med om. Jag känner mig inte rädd och jag älskade Sverige.