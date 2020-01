Australien samlar för brandoffren – flera kändisar har skänkt pengar

Medan Australien står i brand gör befolkningen vad de kan för att hjälpa de nödställda.

I mataffärer, på idrottsevenemang, på gator och torg. Överallt i Australien samlas det in pengar till förmån för brandoffren. Hjälporganisationerna är överväldigade över all hjälp, men varnar också för att det behövs mer pengar.

– All generositet från allmänheten är verkligen välkommen. Men vårt stora fokus ligger inte på att räkna exakta summor utan att få ut hjälp till de nödställda, säger Angela Lemme på Röda Korset i Australien till TT.

Organisationen hade under fredagen fått in strax över 50 miljoner dollar, motsvarande 325 miljoner kronor, till stöd för offren i bränderna. Det är mycket mer än normalt. Under fredagen var trycket på Röda Korsets hemsida tidvis så stort att den gick ner.

– Det här är en kris helt utan motstycke och vi kan inte jämföra de här månaderna med någonting tidigare, säger Angela Lemme.

Organisationen räknar med att få in ytterligare donationer under de närmaste veckorna, inte minst från flera kommande evenemang till stöd för Röda Korset. För de är många och pågår över hela landet.

Det anordnas rockkonserter, stjärnkockar i Sydney säljer tillsammans dyra biljetter till specialmiddagar och det organiseras enklare gatufester där alla uppmanas att skänka ytterligare slantar.

Hos Frälsningsarmén är bilden den samma som hos Röda Korset.

– Vi håller just nu på och försöker få en bild över hur mycket det handlar om, men vi har aldrig varit med om de här nivåerna tidigare så det tar lite tid. Vårt primära fokus ligger på att få ut hjälp, uppger en talesperson för Frälsningsarmén i Australien för TT.

– Den globala aspekten på insamlingen är unik, och gensvaret har varit helt fantastiskt. Men det betyder tyvärr inte att vi inte behöver mer.

Det är inte bara allmänheten som skänker pengar. De senaste veckorna har raden av kändisar som agerat växt.

Bara de senaste dagarna har mångmiljonären Andrew Forrest donerat 70 miljoner dollar, komikern Celeste Barbers insamling har samlat in 50 miljoner dollar och cricketlegendaren Shane Warne, en av landets största idrottsstjärnor, sin landslagsmössa.

Den auktionerades på fredagen ut för just över en miljon dollar.

Andra sportidoler som hjälper till är stjärnorna i australisk fotboll, som på fredagen meddelade att de ska spela en välgörenhetsmatch för brandoffren, och landets tennisspelare, som har lovat skänka hundratals dollar för varje serveess de gör under hela sommarsäsongen fram till mars.