I och med den nya Aukus-pakten mellan USA, Storbritannien och Australien går världen in i en ny fas av kallt krig, kapprustning och terrorbalans mellan stormakterna.

I finländsk nyhetsrapportering om Aukus har man fokuserat på den franska regeringens och krigsindustrins missnöje med Australiens beslut att nobba Frankrikes erbjudande om atomdrivna attackubåtar. En viktig del av Aukus innebär nämligen att det i stället blir USA som ska leverera dessa nya havsvidunder.

Vad medier tills vidare inte verkar ha fattat är att amerikanska attackubåtar drivs med höganrikat uran (HEU), det vill säga materialet som kärnstridsspetsar görs av, medan franska attackubåtar körs med låganrikat uran (LEU), sådant som används som bränsle i kärnkraftverk.

Därmed innebär Aukus ett dråpslag mot ickespridningsavtalet NPT.

Specialisten Sébastian Philippe på Bulletin of the Atomic Scientists noterar att Internationella atomenergiorganet IAEA för närvarande försöker hindra Iran från att skaffa tillräckligt med klyvbart material för att bygga ett kärnvapen, det vill säga 25 kilogram (0,025 ton) HEU enligt den internationellt överenskomna standarden. Men om nu Australiens regering tänker hålla tolv attackubåtar av amerikansk modell i gång under 30 års tid behövs därtill hela 6 000 kilogram (6 ton) HEU. Klarar IAEA av att övervaka denna mängd HEU utan att få tillgång till hemlig information om amerikansk marinreaktordesign? "Man kan föreställa sig svettdropparna som rinner ner längs halsen på Internationella atomenergiorganet IAEA:s ledning i Wien när en australisk delegation knackar på dörren med de goda nyheterna", skriver Philippe.

Och om en gång USA får sälja HEU-drivna ubåtar till Australien, varför skulle inte till exempel Ryssland då få sälja sådana till Kina och Indien eller Kina till Pakistan? Andra länder (Sydkorea, Nordkorea, Brasilien och så vidare skulle förmodligen också beredvilligt ställa sig i kön.

Det finns naturligtvis mycket mer att utreda och orda om Aukus-pakten. Jag begränsar mig till en enda synpunkt på vad vi kan göra åt saken. Vi kan verka för att Finlands politiska ledning äntligen ska ansluta vårt land till det existerande FN-avtalet om ett förbud mot kärnvapen (förkortat TPNW). Våra regeringars ständigt upprepade förevändning för att inte göra detta har hittills varit att ickespridningsavtalet NPT är tillräckligt. När NPT nu går upp i rök blåser även detta fikonlöv bort och blottar hela nakenheten i våra regeringars och vårt utrikesministeriums argumentation.

Skulle det ha någon betydelse ifall Finland ändrade linje och gick med i TPNW? Svaret är utan tvivel ja! Opinionsmätningar i EU-länderna, inklusive de Natoanslutna länderna och de med amerikanska kärnvapen på sina territorier (Belgien, Tyskland, Nederländerna och Italien), har visat överväldigande stöd bland medborgarna för att ansluta sig till fördraget om förbud mot kärnvapen. Ändå har tills vidare endast Österrike, Irland och Malta anslutit sig till fördraget. Ifall Finland anslöt sig skulle inte minst ledningarna i våra nordiska grannländer få lov att ta sig nya funderare på saken.

