Åtta nya coronafall i Finland – över 5000 har testats senaste dygnet

Alltfler personer i Finland vill testa sig för coronaviruset. Andelen positiva resultat bland alla de testade sjunker ändå och epidemin backar fortsättningsvis.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar på fredagen om 8 nya coronafall. Det innebär att det totala antalet bekräftade fall i Finland nu stigit till 7 301.

Av alla de smittade uppskattas närapå 95 procent, sammanlagt 6 880 personer, redan ha tillfrisknat. Uppgifterna baserar sig på antalet rapporterade fall som det inte har kommit några nya coronarelaterade uppgifter om inom tre veckor efter att smittan konstaterats.

Sammanlagt har 328 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.

Runtom på landets sjukhus vårdas nu 6 coronadrabbade patienter, vilket är en färre än i onsdags. Av dem behöver en intensivvård.

Social- och hälsovårdsministeriet veckovisa lägesrapport från torsdagen bekräftar att virusläget fortfarande är lugnt i landet. Antalet nya bekräftade fall har minskat något i jämförelse med de två föregående veckorna.

För tillfället har Finland en testkapacitet på 13 000 test per dag, vilket överskrider ministeriets tidigare ställda mål på 10 000 test om dagen. Under den senaste uppföljningsveckan har antalet test per dag ökat i jämförelse med de två tidigare veckorna. Andelen positiva resultat bland alla de testade har ändå fortsatt att sjunka.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds statistik gjordes det sammanlagt 5 500 coronatest under det senaste dygnet i Finland.