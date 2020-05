Lars Jakobsons författarskap är ett intertextuellt kaninhål. Litteraturkritikern Håkan Lindgren har läst hans senaste bok Bokfört, återhållsamhet och illojalitet är krafter som strider med varandra.

Raymond Kimbers "The children of the void" är en bok som inte går att hitta i något bibliotek. Författaren Lars Jakobson har citerat ur den som om den var en personlig favorit – en gång i Kanalbyggarn...