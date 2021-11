Anders Sirén (HBL Debatt 30.10) anser det svårt att föra en konstruktiv diskussion med skogsbrukets företrädare och ger dessa skulden för misslyckandet. Då den andra parten, likt Sirén, är en idealist som därtill ogiltigförklarar vetenskapliga forskningsresultat är det givet att dialogen blir svår.

Som jag nämnde i min insändare (HBL Debatt 22.10) pågår intensiv forskning om hur man på bästa sätt kan binda kol i våra skogar och åkrar samtidigt som man kan skapa välfärd av skogsråvaran och trygga vår självförsörjning av livsmedel. I denna forskning är Naturresursinstitutet (Luke) i nyckelposition. Utan att nämna Luke vid namn är Siréns syftning ändå klar när han kallar forskningen gällande skogens substitutionseffekt "pseudovetenskapligt beställningsarbete åt virkesindustrin". Påståendet är en skymf utan like mot Finlands 100-åriga seriösa skogsforskning som för tillfället bedrivs av just Naturresursinstitutet. Det vore intressant om Sirén kunde presentera belägg för sitt påstående. Hans inställning gör all vidare diskussion med honom meningslös.

Det absolut primära för klimatet, framför fredning av skog, är dock att snabbt fasa ut de fossila bränslena och där spelar skogens substitutionseffekt en betydande roll, vilket framgår också ur IPCC:s rapport nr 4. Som ett led i detta har EU:s kommissionsordförande Ursula von der Leyen lanserat sin framtidsvision om ett "Europäische Bauhaus", med vilket hon avser att man bör befrämja byggande i trä framför stål och betong för att skapa en långlivad kolsänka och klimatnytta genom just substitutionseffekten. Sirén anser tydligen dock hela resonemanget om ersättandet av fossila och andra energislukande råvaror med träbaserade som rent nonsens!

Vid övergången till ett så fossilfritt samhälle som möjligt måste politikerna globalt balansera på en knivsegg. Om åtgärderna som vidtas väcker medborgarnas missnöje genom att i betydande grad inskränka på invanda levnadsmönster och levnadsstandard kan detta få fatala politiska konsekvenser med framgång för extrema populistpartier som vanligtvis rider på missnöjets vågor, och då är demokratin i fara! Exempel finns.

Det finländska skogsbruket genererar cirka 140 000 arbetstillfällen. Var och en kan fundera över vilket parti som skulle dra nytta av det missnöje en betydande nedmontering av skogsindustrin, med påföljande arbetslöshet kom att medföra. Mot denna bakgrund ter sig Siréns tanke på att freda 50 procent av skogarna fullkomligt utopisk. Det skulle få oöverskådliga ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser.

De uppoffringar man utsätter invånarna för i klimatkampen måste absolut stå i proportion till klimatnyttan och drabba jämförbara länder så rättvist som möjligt och helst i samma takt. De första avtalen som slutits i Glasgow under pågående klimatkonferens, satta i relation till den pågående diskussionen i Finland lovar därvid inte gott. Kina får fortsätta spy ut koldioxid i atmosfären ännu 40 år och Indien 50 år och skövlingen av regnskogarna får fortgå ännu tio år medan vi här överväger begränsningar för skogs- och lantbruk på grund av den koldioxid som avges efter förnyelseavverkningar och från åkrar. Detta om något är att "sila mygg och svälja kameler"!

Klimatåtgärder, som i någon form begränsar lant- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar får inte leda till att produktion och avverkningar i motsvarande grad flyttas till länder som skjuter sina klimatåtgärder på framtiden eller som annars är mindre nogräknade. Sådana kommer alltid att finnas så länge det råder efterfrågan. Risken finns annars att den som vill vara "bäst i klassen" blir med Svarte Petter på handen!

