Att bo i skärgårdslandskap i city säljer

Höga berg, djupa dalar och gammal skog som omger och inringar kluster av urbana kvarter. Kronbergsstranden blir den nya stadsdelen där man bygger tät stadsmiljö i skärgårdslandskap med lång strandlinje. Lägg till vyn över Helsingfors silhuett med kyrkspiror, byggkranar och gryende skyskrapor.

Arkitekten Pia Ilonen klättrar kavat upp för bergknallen bakom ett av många pågående nybyggen på Kronbergsstranden. På krönet av berget befinner vi oss ungefär på samma höjd som fjärde våningen i det blivande nybygget, ett sex våningar högt bostadshus med drygt 50 bostäder.

Projektet är i ett tidigt skede av byggarbetena, i skedet då man har sprängt berg och nu är i gång med att gräva och forsla bort sprängsten. Bullret från hanteringen av stenmassorna skär elakt i öronen.

– Vilken fantastisk utsikt, säger Ilonen och pekar mot väster. Silhuetten över innerstaden i Helsingfors framträder tydligt, vi ser allt från Mikael Agricola kyrkan, Johanneskyrkan och hotell Torni till Domkyrkan och Berghälls kyrka. I sydväst skymtar Sveaborg.

Nybygget Harkko som ska resa sig på Skärgårdsflottsgatan alldeles intill den västra stranden av den växande stadsdelen är ritat av Ilonen. För ungefär tio år sedan ritade hon ett motsvarande hus med så kallade loftbostäder i Arabiastranden, och nu uppstår en ny version på Degerö.

– Principen är att man köper en enrummare på cirka femtio kvadratmeter och med cirka fem meter i takhöjd. Sedan kan man själv välja om man vill bygga ett loft som ökar boytan med max två tredjedelar, till drygt 80 kvadratmeter. Bara vattenposter som anger kökets och badrummets plats styr de önskemål som köparen har möjlighet att genomföra. I övrigt är det fritt fram att skapa sig boende som passar rådande livsstil. Någon vill lägga parkett, en annan behålla betonggolvet, säger Ilonen.

Hennes nytänkande i planering av bostäder har rönt uppmärksamhet utomlands och tillsammans med kollegerna på arkitektbyrån Talli har Ilonen fått hedersuppdraget att medverka i sommarens huvudutställning på arkitekturbiennalen i Venedig. Temat är "freespace", det vill säga fritt utrymme.

På Kronbergsstranden är de allra flesta byggen så kallade Hitas-hus där Helsingfors stad reglerar priset på bostäderna. Det gör staden genom att äga marken och genom att ställa villkor på byggföretagen. I valet av vem som får köpa i ett Hitas-hus, som än så länge är förmånligare än i hus på fria marknaden, gäller lotten. Köparen anmäler sitt intresse för lotteriet, som staden kontrollerar, och drar hen vinsten blir det möjligt att slutföra affären.

I huset Harkko gäller relativt ny praxis inom Hitas, som betyder att det första köpet är prisreglerat men att ägaren senare kan sälja till vilket pris som helst utan att någon instans ingriper.

Fakta Kort om Kronbergsstranden Namnet Degerööby nämns i handlingar från 1543, och begreppet kan härledas från ordet diger som också hänför sig till det finska namnet Laajasalo. Degerö införlivades med Helsingfors i samband med annekteringen 1946. Degerö har inhyst fiskelägen, folk har odlat på området, man har påträffat ametister och schaktat silver ur silvergruvan. Degerö gård har anor i 1600-talet medanTurholm existerade redan på 1500-talet. Under Krimkriget på 1850-talet befästes Sandhamn som ligger söderom Degerö och ny bebyggelse uppstod längs landsvägen från Hertonäs. Oljehamnen som präglade hela västra stranden av Degerö, alltså området som nu blir Kronbergsstranden, anlades på 1950-talet och avvecklades för ungefär ett decennium sedan i samband med att Helsingfors stad byggde Nordsjö hamn.

I det här huset är prisnivån inte den allra billigaste. Dyrast i Harkko är ett fristående hus överst på taket och med egen rymlig altan. Där stiger priset över 7 500 euro per kvadratmeter.

I lägre våningar och med sämre utsikt är prisnivån förmånligare, omkring 4 500 euro per kvadratmeter, och intresset för objektet var stort när lotterna drogs i slutet av april.

– Samtliga bostäder gick i princip åt. Nu ska vi beta av det verkliga intresset för att köpa. I lotteriet kan man kruxa för tre alternativ i samma hus. Vissa bostäder har över femtio hugade köpare i kö, säger försäljningschef Katri Varis på Eke-bolagen som uppför Harkko.

Men också helt vanliga Hitas-hus, utan loft och möjlighet att välja formspråk, har strykande åtgång i Kronbergsstranden, och praktiskt taget allt går åt så fort någon ställer fram skylten Till salu. Priserna varierar mellan 3 900 och 4 700 euro per kvadratmeter.

Men där Hitas-reglerade bostäder tidigare varit avsevärt förmånligare än andra pågår nu en utveckling som ser ut att jämna ut skillnaderna.

Enligt en kartläggning i tidningen Rakennuslehti har prisnivån i nya Hitas-bostäder tenderat att stiga kraftigt, hela 9,8 procent under det senaste året samtidigt som priset på nya bostäder på den fria marknaden har sjunkit med 2,6 procent. I medeltal kostar en ny Hitas-bostad i dag 4 298 euro per kvadratmeter medan en ny lägenhet på fria marknaden i Helsingfors är 6 473 euro per kvadratmeter.

Medan vi beundrar vyerna mot Helsingfors och betraktar det växande berget av sprängsten vid stranden där Kronbroarna ska landa på området pekar Pia Ilonen mot granntomten i söder. Berget är fortfarande intakt men på platsen ska man uppföra ett annat hus av henne. Ett hus som också speglar nytänk i boende.

– Det blir hyreslägenheter för grupper, lite på samma sätt som man bodde i kollektiv förr. Kollektiv eller gruppboende kan fortfarande fungera i typiska Tölöhus där de stora lägenheterna ofta har en rymlig hall som är omringad av många rum. I det här huset har var och en eget privat rum men delar kök och vardagsrum med andra. Det är alltså inte serviceboende eller hus med omsorger utan boende i en gemenskap. Man ska kunna dra sig tillbaka men för en ensamstående kan det vara tryggt och trevligt med samvaro. Förutsättningen är förstås tillräckligt med våtutrymme och klara spelregler för vardagen.

Kronbergsstranden, som ska ha 14 000 boende senast kring 2040, uppstår på västra Degerö, ön som inte varit en ö på ett par hundra år eftersom sundet vid Tammelund försvann på grund av landhöjningen redan på 1700-talet.

Stadsdelen består av nio kluster av bostadsområden, som heter allt från Silverdalen och Borgströmsbacken till Gunillaberget och Hundholmarna. Mellan varje område bevarar man något av det dramatiska höga landskapet, den gamla resliga skogen och de djupa dalarna.

Den omedelbara närheten till naturen ger karaktär åt kvarteren och gatorna slingrar sig runt i stället för att bilda räta rutmönster.

På krönet på Borgströmsbacken ligger Rosalagränden och där bor bland andra Tiina Savolainen som är föräldraledig och hemma med tio månader gamla Sulo.

– Vi har fin utsikt över vacker skog och stränderna ligger intill. Läget är fantastiskt med tanke på närheten till naturen samtidigt som det inte tar mer än 25 minuter med buss och metro till centrum, och då rör jag mig med barnvagn och måste köa för hiss i metron, säger Savolainen som flyttade i höstas från Vanda till Kronbergsstranden.

Sulo ger intryck av att vara väldigt belåten med det mesta och i synnerhet med såväl området som hemmet. I huset och i grannkvarteret är den vanligaste grannen en förälder med småbarn.

– Det finns barn överallt. Och både daghem och skola finns i närheten, säger Savolainen.

Vid sidan om stor Hitas-produktiom gäller principen att hålla bredd i boendealternativen och på Kronbergsstranden ingår allt från Arastödd produktion av hyreslägenheter, lägenheter med bostadsrätt och på det sydligaste området Hundholmarna, som ska bestå av den ursprungliga Hundholmen och holmen som byggs genom utfyllnadsarbeten i vatten, uppför man ägarboende på privata tomter.

– Vid det här laget har man färdigställt 1 100 bostäder och målet är att bygga 7 500. Till områdets särdrag hör naturen och det riktigt unika är stränderna. Strandlinjen är sex kilometer lång och här finns sandstränder, klippiga stränder och så bygger man småbåtshamnar och kajkanter, säger projektchef Pirjo Siren på Helsingfors stadskansli.

Till de spektakulära inslagen på området hör Kronbroarna som ska gå från Hagnäs via Knekten i Fiskehamnen och Blåbärslandet till bostadsområdet. Kronbroarna är avsedda för lättrafik som fotgängare, cyklister och spårvagn. Byggstarten är planerad till 2019 och om tidtabellen håller är konstruktionen redo för trafik 2026. Investeringen är beräknad till rejält över 200 miljoner euro, och projektet har rönt en hel del kritik dels för kostnaderna, dels för dess massiva avtryck i sjölandskapet.

– Kronbergsstrandens bostadsområde är en stor investering för Helsingfors stad. Enbart infrastrukturen kostar staden 110 miljoner euro. Men summan är blygsam om man jämför med de investeringar som alla byggföretag gör. Man räknar att bostadsbeståndet på Kronbergsstranden är värt tre fyra miljarder euro, säger Pirjo Siren.