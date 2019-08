Vad vi behöver är en mångprofessionell gemenskap med olika typer av kompetenser.

I en insändare (HBL Debatt 23.8) förespråkar fyra yrkeshögskolerektorer att försöka återkalla de behörighetskrav för lärare inom småbarnspedagogik som stipulerades i den nya lagen från 2018. Genom detta, argumenterar skribenterna, kunde vi åtgärda den brist på småbarnspedagoger som råder i olika kommuner, inte minst i huvudstadsregionen.

Rektorerna är ute i ett angeläget ärende. Bristen på daghemspersonal är akut, och det gäller såväl lärare inom småbarnspedagogik som annan personal. Under en övergångsperiod gäller dock att socionomer fortfarande är behöriga, så en ändring av behörighetskraven skulle inte förändra någonting på den punkten. Helsingfors universitet tar in 30 studenter per år till utbildningen för lärare i småbarnspedagogik. Nästa höst startar också en linje inom magisterprogrammet i pedagogik särskilt riktad till personer som önskar bli daghemsföreståndare eller i övrigt fördjupa sina kunskaper i småbarnspedagogik. Programmet är öppet även för socionomer.

Småbarnspedagogiken är, i linje med våra nordiska grannar, en integrerad del av vårt utbildningssystem. Den nya lagen om småbarnspedagogik ställer höga krav på verksamheten. Vad vi behöver är en mångprofessionell gemenskap med olika typer av kompetenser. Socionomerna har en mycket viktig plats i denna gemenskap, med sin egen tjänstebeteckning. Vi måste därför åtgärda bristen på lärare på helt andra sätt. Tilläggsplatserna för lärare i småbarnspedagogik som ministeriet tilldelat universiteten för de kommande åren är alldeles otillräckliga. Det är också viktigt att beakta andra aspekter, som löneutvecklingen, yrkets status, arbetsvillkoren och ett ledarskap som stöder välbefinnande i arbetet.

Barnets rätt till en kvalitativ småbarnspedagogik garanteras inte genom en sänkning av behörighetskraven – tvärtom. Det behövs ett utvecklingstänkande som sträcker sig i många riktningar. Man utvecklar inte småbarnspedagogiken genom att återgå till gamla strukturer.