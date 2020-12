Åtalas för skadegörelse mot Karl XII-tavla

En trettioårig man åtalas för grov skadegörelse sedan han satt ett klistermärke på guldramen till 1800-talsmålningen Karl XII:s likfärd på Nationalmuseum i Stockholm, skriver Aftonbladet.

Det var i december förra året som den misstänkte besökte museet i Stockholm tillsammans med en vän. Dessförinnan hade de båda varit ute och druckit alkohol, uppger han i polisförhör.

I vad som beskrivs som ett spontant infall satte han dit ett klistermärke på en mässingsskiva på ramen till Gustaf Cederströms kända konstverk. Lappen var försedd med en dödskalle och budskapet "it's ok to kill nazis". När han ertappades av en väktare försökte han ta bort sitt klistermärke.

– Det är ju Karl XII på tavlan, han är ganska stor inom nazismen så jag tyckte det vore roligt att klistra dit klisterlappen, säger han i förhöret enligt Aftonbladet.

En konservator fick sedan jobba i fem timmar med att försöka återställa plattan och lägga en ny guldplätering.

– Jag gillar själv konst så jag klistrade inte på själva tavlan utan på skylten på ramen, berättar mannen.