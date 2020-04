Asylansökningarna minskade betydligt på grund av coronan

Det går fortfarande att göra en ansökan om asyl trots undantagsförhållanden.

Antalet ansökningar om asyl har sjunkit betydligt under coronaepidemin. Tills vidare har inga asylansökningar lämnats vid Finlands gränser efter att begränsningarna för gränstrafiken trädde i kraft den 19 mars, meddelar Migrationsverket.

Medan gränstrafiken varit begränsad har det fram till den 5 april kommit in sammanlagt 36 nya asylansökningar. Alla 36 personer har vistats i Finland redan innan begränsningarna trädde i kraft. Ankomsttiden och reserutten för två sökande utreds ännu i asylutredningen.

Sammanlagt 460 första asylansökningar har lämnats in under pågående år. I januari lämnades 185 nya ansökningar in, i februari 135 och i mars 131.

Asylansökningar som redan är under behandling handläggs även så länge undantagsförhållandet pågår. Asylsamtalen avbröts tillfälligt den 16 mars men fortsätter småskaligt nästa vecka.

– I första hand har vi asylsamtal med de mest brådskande klienterna, bland annat personer i en sårbar ställning, säger Antti Lehtinen, direktör för asylenheten, i ett pressmeddelande.

Asylsamtal genomförs endast i lokaler där arbetstagare och klienter kan erbjudas ett tillräckligt skydd från eventuella coronasmittor. I samtalsrummen finns bland annat plexiglas som skyddar från droppinfektioner.

Alla asylsökande genomgår en inledande hälsokontroll på förläggningen och sökande från utlandet sätts i karantänliknande förhållanden i 14 dygn. Migrationsverket har gett anvisningar till asylsökande på deras modersmål om coronan och verkningarna av undantagsförhållandena.