"Astro" från UB40 död

Terence Wilson, tidigare sångare och en av grundarna till det brittiska reggaebandet UB40, har avlidit.

Terence Wilson, som kallades Astro, avled vid 64 års ålder efter en kort tids sjukdom.

Wilson turnerade med UB40 till 2013, då han bildade utbrytarbandet UB40 featuring Ali Campbell and Astro.

"Världen kommer aldrig att bli densamma utan honom", skriver hans nuvarande band på sociala medier.

UB40 bildades 1978 av unga musiker från Birmingham. Namnet tog de från en blankett som användes för att söka arbetslöshetsersättning.

Bland UB40:s världshits finns "Red red wine" och "(I Can't Help) Falling in love with you".

Beskedet kommer bara några månader efter det att Brian Travers, saxofonist och låtskrivare i UB40, avlidit i cancer.