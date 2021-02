Astra Zeneca ökar vaccinproduktionen

Läkemedelsjätten Astra Zeneca lovar i samband med företagets bokslut en utökad vaccinproduktion och ny data kring bolagets covid 19-vaccin.

Bolagets vd Pascal Soriot medverkade under förmiddagen på en digital presskonferens med medieföretag från hela världen.

Frågorna handlade då framförallt om det vaccin som de senaste månaderna blivit väldigt omdiskuterat, dels kring produktionsförseningar till EU-länder, dels för vilken effektivitet vaccinet faktiskt har, bland annat hos generationen 65 år eller äldre.

Astra Zeneca utlovar nu att kunna producera 200 miljoner doser i april jämfört med 100 miljoner under februari månad enligt Pascal Soriot. Detta tack vare att man knutit tyska IDT Biologika till sig som kommer att bistå med vaccinproduktionen.

— Det är viktigt att komma ihåg att även om saker inte är perfekta så har vi ett vaccin som visat sig vara 100 procent effektivt mot allvarliga sjukdomar kopplade till covid-19. Det är en värld med drygt sju miljarder människor så det är en stor utmaning, säger Soriot om den massvaccinering som nu pågår.

Astra uppger samtidigt att det nu kan komma att ta mellan sex-nio månader att framställa ett vaccin som är effektivt mot alla former av nya mutationer av coronaviruset. Tidigare har bolaget officiellt gett ett tidsschema att detta kan ske "under hösten". Dock utlovar man besked kring den kliniska studien som just nu sker i USA senast i slutet av mars.

Detta efter att bland annat Sydafrika valt att stoppa vaccineringen med Astras vaccinvariant på grund av att resultatet i en mindre studie visat att vaccinet inte ger tillräckligt skydd mot den sydafrikanska varianten av viruset. I stället ska man från sydafrikanskt håll nu välja vaccin utvecklade av konkurrenterna Johnson & Johnson och Pfizer-Biontech.

Astra har tidigare meddelat att man inte avser att göra någon vinst på sitt vaccin i ett inledande skeende av coronapandemin. I sin nya prognos för 2021 uppger man nu inte heller någon intäkts- eller vinstpåverkan.

Däremot räknar man med ökade intäkter under 2021 och en snabbare tillväxt av vinst per aktie för kärnverksamheten.

För fjärde kvartalet ökade försäljningen med tio procent till drygt 7,4 miljarder dollar – det första kvartalet på flera år som försäljningen når över sju miljarder dollar.

Nya läkemedel står för mer än hälften av de totala intäkterna.

Resultatet från kärnverksamheten blev en vinst på 1:07 dollar per aktie, en ökning med 19 procent.