Astman tog Ellas liv – mamman pekar ut Londons giftiga luft

Fakta

Olagliga nivåer

London har haft olagligt höga nivåer av luftföroreningar sedan 2010. År 2016 låg medelnivån av kvävedioxid på 44,6 mikrogram per kubikmeter i London. Motsvarande nivå i Peking var 50 mikrogram och 49,8 mikrogram i New Delhi. I New York låg medelnivån på 17,6 mikrogram, visar rapporter gjorda av Europeiska miljöbyrån och Air Quality Research som sammanställts av Financial Times. EU:s gräns är 40 mikrogram per kubikmeter per år.

Över 200 000 barn lider av astma i London, det är 10 procent av alla barn under 18.

Föroreningarna bidrar till närmare 40 000 förtida dödsfall i Storbritannien per år, visar en rapport av the Royal College of Physicians.

Kvävedioxidföroreningarna, som kommer från dieselfordon, har kopplats ihop med bland annat kortare livslängd och demens.

Londons medeltida gator och trafikstockningar får skulden för problemen.

Aktivistgruppen ClientEarth har stämt den brittiska regeringen tre gånger för landet misslyckande att tackla kvävedioxodutsläppen. Regeringen har förlorat varje gång.

Unicef har gett Storbritannien hård kritik för föroreningarna. Enligt organisationen går barn i Storbritannien miste om den mänskliga rättigheten att andas ren luft.