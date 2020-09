Vad gör vi då vår existens hotas? Fortsätter vi tänka på yta och ekonomisk vinning, eller är vi ärliga nog att se problemen i vitögat? Wasa Teaters Ayn är ett fint exempel på hur vi med humorns hjälp kan ta oss an problem som hotar hela vår existens.

"We're leaving together, and still it's farewell, but maybe we'll come back to Earth, who can tell..." Efter lördagens premiär på Ayn, är det säkert många som går och gnolar på pudelro...