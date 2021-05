Åshöjdenelever sjöng ihop ett splittrat läsår

HBL bjuder till mors dag på Leonard Cohens Hallelujah med Åshöjdens skolas musikklasser 7–9.

Leonard Cohens Hallelujah är ett arbetsprov för en kör på 48 röster som egentligen aldrig fysiskt har sjungit låten tillsammans. Men nu har Åshöjdens grundskolas äldre musikklasser 7–9 sin video klar, var och en elev för sig på ljudfiler som sedan har editerats ihop.

Dels var det stora finlandssvenska evenemanget Skolmusik målet för musikvideon, men den fungerar också för mors dag och för våravslutningen på ett skolläsår som för många blev ovanligt, och splittrat.

Allt det här blev till "för att covid-19", säger skolans musiklektor Johanna Perret som är körens dirigent och producent för videon. Skolan har musikklasser med intensifierad musikundervisning - men bland det som diskuterades när det gäller musik är om det har varit tryggt att sjunga.

– I skolan fick vi först sjunga bara med distans till varandra, från november med munskydd och från december 2020 inte alls inomhus. Från början av mars var alla hemma i fem veckor.

Så till en början övade man låten bara genom att lyssna till stämmorna på piano inomhus och sedan gick man ut i Leninparken bakom skolan och sjöng. Det är också där man sedan spelade in videon med dess ansiktsmaskparad och den vintertysta Borgbacken i bakgrunden.

Drönaråkningarna i videon har för övrigt gjorts av ett företag – som skolans egna elever i åttan har grundat inom sitt tillvalsämne företagskunskap.

– Vi har varit ute till och med i minus femton grader, fast bara femton minuter, säger Johanna Perret.

De 48 elevernas sång spelades sedan in på distans hemma, där eleverna fick en ljudfil med sin egen stämma som stöd. Solisterna Arwen von Zweigbergk och Philip Hackman - som öppnar låten med en imponerande, cohensk högstadiebasröst – plus Oscar Schultz på cello och skolans andra musiklektor Anna Schultz på piano spelades in i skolan.

– Allt har varit handarbete. Att sätta ihop en tre minuters video har tagit två månader.

Cohen och Hallelujah säger Johanna Perret att hon valde för att en tredjedel av kören, niorna, hade hunnit lära sig låten när de gick i sjuan. Och så var det en i övrigt rätt så känd melodi som är lätt att lära sig.

Och texten som bygger på element ur gammal judisk mytologi handlar ganska mycket om sorg, någonting som har gått sönder och förlorat - som det här läsåret har gjort för många skolelever, säger Johanna Perret.

– Det finns förstås många tolkningar av Leonard Cohens text, men han sjunger bland annat om ett "brutet halleluja", kanske om en förlorad kärlek, eller om sorg. Och det är många som har lyssnat på videon som har sagt att den här texten på något vis slagit an, säger hon.

Med Åshöjdens musikklasser önskar HBL en stämningsfull och glad mors dag!

- - -

På Åshöjdens grundskolas Facebooksida finns också en inspelning med skolans yngre musikklasser som uppträder med sången "Vindens barn", också den gjord för Skolmusik 2021. Här kommer den: