Asap Rocky sitter anhållen i Sverige – ställer in alla spelningar i juli

Rapparen Asap Rocky har under sin tid i Kronobergshäktet i Stockholm varit tvungen att ställa in en rad spelningar i Europa. Nu meddelar artistens stab, via den spanska festivalen Sonar, att Asap Rocky ställer in alla framträdanden under sin Europaturné månaden ut.