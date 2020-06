Artisten Bonnie Pointer död

Den amerikanska artisten Bonnie Pointer, medlem i gruppen The Pointer Sisters, har gått bort vid 69 års ålder. Det bekräftar systern Anita Pointer för TMZ.

"Det är med stor sorg jag måste berätta för alla Pointer Sisters-fans att min syster Bonnie gick bort i morse. Vår familj är förkrossad. Å mina systrars och hela Pointerfamiljens vägnar ber vi om era böner i denna stund", säger hon i ett uttalande.

Bonnie Pointer var med och startade The Pointer Sisters, som inledningsvis var en duo, med sin syster June Pointer. Några år efter att ha belönats med en Grammy för låten Fairytale lämnade hon gruppen 1977 och fick en solohit med låten Heaven must have sent you.

De kvarvarande medlemmarna i The Pointer Sisters skulle komma att åtnjuta relativt stora framgångar under 80-talet, bland annat med låtarna Slow hand, I'm so excited och Automatic.