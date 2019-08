Arthur Jafa: Förmågan till empati är oändlig

Profil

Arthur Jafa

Född: 1960 i Tupelo, Mississippi. Bor sedan många år i Los Angeles.

Utmärkelser: Belönades med guldlejonet på årets Venedigbiennal. Slog igenom som konstnär med videoverket Love is the message, the message is death.

Aktuell: Utställningen En serie ytterst osannolika, men extraordinära överlämnanden visas på 26.6-8.9. på Moderna museet, Stockholm. Den amerikanska fotografen Ming Smith och norsk-nigerianska konstnären Frida Orupabo medverkar också efter att ha bjudits in av Arthur Jafa. Även material från youtube-kanalen Missylanyus finns inkluderat.

Tidigare: Har tidigare jobbat som filmfotograf och vann pris på Sundancefestivalen för Daughters of the dust (1991).