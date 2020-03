Arsenals tränare har coronaviruset

Arsenals tränare Mikel Arteta har coronaviruset. Nyheten kommer samtidigt som Premier League meddelar att helgens ligaomgång är tänkt att spelas som planerat, med publik på läktarna.

Mikel Arteta fick på torsdagskvällen beskedet att han testat positivt för coronaviruset. Arsenal har stängt sin träningsanläggning och alla som nyligen haft närkontakt med den spanska tränaren, däribland spelartruppen, kommer att sättas i självkarantän.

Bland hjälptränarna i den engelska storklubben finns den tidigare svenska landslagsstjärnan Fredrik Ljungberg.

Det innebär också att Arsenal tills vidare inte kommer att spela några matcher. Flera spelare har sedan tidigare varit isolerade, efter att de i samband med en Europa League-match nyligen träffat Olympiakos ägare Evangelos Marinakis, som smittats av virussjukdomen.

Det förde med sig att Arsenals match mot Manchester City tidigare i veckan sköts upp, men tanken var att Londonlaget skulle spela mot Brighton på lördag.

Strax innan beskedet om att Mikel Artetas smittats meddelade Premier League att tanken var att helgens ligaomgång i sin helhet skulle avgöras som planerat, med publik på läktarna.

Beskedet kom efter att premiärminister Boris Johnson meddelat att alla idrottsevenemang tills vidare kan genomföras som planerat, trots den snabba spridningen av coronaviruset.

Men Johnson ska också ha indikerat att man överväger att framöver stoppa större publika evenemang, skriver Premier League i sitt uttalande.

"Hälsan hos spelare, personal och fans är av största vikt och vi fortsätter att noggrant följa riktlinjerna från Englands folkhälsomyndighet", skriver ligan.

Tre spelare i Leicester är i karantän som en försiktighetsåtgärd efter att de uppvisat lindriga symtom. Leicester spelar borta mot Watford i en av sju matcher som avgörs på lördagen.

Frankrike väljer en annan väg och gör som i flera andra länder. Sent på torsdagskvällen kom beskedet att all fotboll i landet ställs in.