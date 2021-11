Ars22-konstnärerna utsedda

Över 50 konstnärer eller grupper från 20 länder, bland dem Marina Abramovic & Ulay, Francis Bacon och Joel Slotte, deltar i Ars 22-utställningen på nyrenoverade Kiasma. Utställningen öppnar den 9 april nästa år. Verken som visas i hela museet är nutidskonstverk som ställts ut internationellt, men även verk specialbeställda för utställningen. I utställningen ingår också framträdanden och evenemang. Ars22 kulminerar under hösten med den prisbelönta litauiska operan Sun and sea (Marina) som visas i Kabelfabriken under tre veckor i samarbete med Helsingfors festspel.