Ars Fennica till Ragnar Kjartansson

Den isländske konstnären Ragnar Kjartansson belönas med Ars Fennica för sitt videoverk The Boat.

Videoverket The Boat ingår i en niodelad serie som Ragnar Kjartansson döpt till Scenes from the Western Culture. I The Boat formar et idylliskt schweiziskt alplandskap ramen för en återkommande scen där ett förälskat par sjösätter en båt.

Enväldig domare för årets Ars Fennica-pristagare var Roland Wetzel, chef för museet Tinguely i Basel.

Ars Fennica är Finlands största bildkonstpris och delas ut av Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse. Prissumman är 40 000 euro.

De fem verk som tävlade om årets Ars Fennica visas på Amos Rex till 8.9.2019.