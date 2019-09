Arne Weise är död

Den svenska tv-legendaren Arne Weise har gått bort. Det bekräftar sonen Andreas Weise på Instagram.

"Idag på eftermiddagen sa vi farväl till vår älskade pappa när han lugnt och stilla somnade in i sin säng. Många har känt en samhörighet med vår pappa och ända in i det sista kände han värmen och kärleken han under åren fått av er – hans publik", skriver Andreas Weise.

Arne Weise föddes i Malmö 1930. Han började arbeta på Sveriges Radio 1952 och började 1963 vid ungdomsavdelningen på SVT. 1982 blev han chef för naturprogrammen i SVT1, som då hette TV1.

– Arne var en av Sveriges största tv-personligheter. Han var verkligen folkkär, och hade en trygghet och närvaro i rutan som gjorde att det kändes som att han var hela Sveriges sällskap. Det kändes som om han satt i soffan bredvid en när man såg honom på tv, säger SVT:s vd Hanna Stjärne till TT.

– Jag tror inte att man nog kan betona den roll han hade som julvärd under så otroligt många år. Jag kommer alltid att minnas hans röst, den har gjort ett starkt intryck på mig.

Mellan 1972 och 2002 var han återkommande julvärd i SVT1. Hans julvärdskap var en uppskattad tradition, men när han första gången tog plats i rutan på julafton 1972 gjorde han det motvilligt, efter protester om sin egen familjs grusade julefrid.

– Det var med väldigt tunga steg jag gick dit – och sedan har det blivit så enormt positiva reaktioner, berättade han för TT inför sin allra sista jul i SVT-rutan, 2002.

Anledningen till att han valde att sluta med hedersuppdraget var bland annat det faktum att det var ett jubileumsår.

– Och dessutom vill jag sluta medan det ännu är roligt och innan någon säger åt mig att sluta, har Weise tidigare berättat.

Den förre sportkommentatorn och programledaren Arne Hegerfors berättar att han och Arne Weise ofta brukade skoja om hur ofta de förväxlades med varandra på grund av sina förnamn.

– Det finns bara gott att säga om honom. Han var en pionjär inom radio och tv, i synnerhet tv – en av de största, som varit med hela vägen. Han var en väldigt trevlig och mysig person som var väldigt lättsam att umgås med.

Henrik S Järrel var både kollega och mångårig vän till Arne Weise. För några veckor sedan besökte han honom på äldreboendet där han bott de senaste åren.

– I alla hem har han suttit i sin välanvända och slitna favoritfåtölj, det var hans favorittillhåll. Han satt ofta och tittade på tv som den teveman han var. Nu låg han i sängen, han var absolut vid medvetande men fåordig.

Som tevepersonlighet försökte han förvalta ett arv från Lennart Hyland, säger Järrel.

– Han ville betyda något och han ville förmedla något till publiken. Han blev en "rikstomte" när han satt så många julaftnar, det var gott för hans ego men kanske inte lika bra för hans privatliv.

– Men han kände att kunde göra en insats för dem som satt ensamma, och då fick det kosta lite.

Arne Weise blev 89 år.