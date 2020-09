Konflikten i Nagorno-Karabach Armenien inte redo för ryskledda fredssamtal

Fredsförhandlingar med Azerbajdzjan under rysk medling är olämpligt just nu. Det säger Armeniens premiärminister Nikol Pasjinian sedan striderna om den omtvistade utbrytarregionen Nagorno-Karabach gått in på fjärde dagen.