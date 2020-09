Armando Iannucci: Charles Dickens är väldigt modern

Född: 1963 i Glasgow, Skottland. Har italiensk pappa och skotsk mamma.

Bakgrund: Har sedan 1990 arbetat som manusförfattare, regissör och producent och har bland annat skapat figuren Alan Partridge (som gestaltats av Steve Coogan).

Meriter i urval: The thick of it (2005–2012), In the loop (2009), Veep (2012–2015), The death of Stalin (2017).

Aktuell: Med Charles Dickens-filmatiseringen David Copperfields äventyr och iakttagelser. Också med en kommande andra säsong av HBO-serien Avenue 5, om ett gäng klantiga rymdturister.