Arkeologer hittade 1 500 år gammal vingård

Israeliska arkeologer har grävt fram en stor, omkring 1 500 år gammal vingård i staden Yavne söder om Tel Aviv. Fem vinpressar, förråd, ugnar för tillverkning av kärl i lera och tiotusentals fragment av olika slag har hittats i området.

Fyndet visar att Yavne var en viktig vingård under det Bysantinska riket, enligt landets arkeologiska myndigheter. Forskare tror att vingården kunde producera två miljoner liter vin årligen, vin som var känt under varumärket Gaza och som exporterades över hela regionen. Den största produktionsanläggningen låg just i Yavne, tror forskarna.

– Det här var ett prestigevin, ett lätt vitt vin som exporterades till många länder runt hela Medelhavet, inklusive Egypten, Turkiet, Grekland och möjligen södra Italien, säger Jon Seligman, en av dem som lett utgrävningarna.

Men vinet var inte bara en viktig exportvara och sällskapsdryck under antiken, enligt Seligman.

– Det var dessutom en viktig näringskälla och eftersom vattnet ofta var förorenat var det här en säker dryck, som man kunde känna sig trygg med att dricka.

De arkeologiska utgrävningarna av vingården har pågått under två år, och har gjorts i samband med byggnationer av staden Yavne, enligt myndigheterna.