Arja Saijonmaa tillbaka i svenska Melodifestivalen

Nu är det bekräftat. Arja Saijonmaa är klar för Melodifestivalen nästa år. Där ställs hon mot flera tunga veteraner.

I dag avslöjar SVT 2019 års deltagare och det lär bli tuff konkurrens. Flera tidigare veteraner gör comeback.

Arja Saijonmaa deltog senast 1987 med Högt över havet, som kom tvåa. Hon deltar i den första deltävlingen, där hon ställs mot Anna Bergendahl, som tog hem Melodifestivalen 2010 med låten This is my Life.

I Göteborg tävlar också Namo, som kom på andra plats förra året med sin superhit Hold on.

En annan veteran i sammanhanget är Andreas Johnson, som deltar i Melodifestivalen för sjunde gången.

Johnson ställer upp i deltävlingen i Malmö, där han ställs mot tävlingens både äldsta och yngsta deltagare.

15 åriga debutanten Malou Trasthe Prytz sägs vara den yngsta deltagaren någonsin. Samtidigt är 86-årige Jan Malmsjö, som hamnade på en andraplats i Melodifestivalen 1969 med låten Hej clown, tillbaka i tävlingen.

Melodifestivalen 2019 led av artisterna Eric Saade och Sarah Dawn Finer samt komikerna Marika Carlsson och Kodjo Akolor. Den första deltävlingen hålls i Göteborg den 2 februari.

