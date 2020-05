Argentina närmar sig ny finanskris

Finansiellt kaos hotar återigen det skuldtyngda Argentina, som gått in i recession med skenande underskott i coronakrisens spår. Landets regering verkar ha ställt in betalningarna till vissa långivare och förhandlar om en ny skuldrekonstruktion.

Argentinas regering förlängde sent i torsdags finsk tid fristen för förhandlingar med långivare om en ny stor skuldrekonstruktion. Deadline är nu den 2 juni, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Samtidigt lutar det åt att landet på fredagen ställer in betalningarna för nionde gången. På sikt riskerar detta att skapa en mer utbredd finansiell och politisk kris, som 2001, då landets regering ställde in betalningarna på skulder för 100 miljarder dollar under kaotiska omständigheter.

Denna gång handlar det än så länge om räntor och amorteringar på sammanlagt 500 miljoner dollar (cirka 480 miljoner euro). Enligt avtal skulle räkningarna ha betalats redan i april. Men avtalsvillkoren öppnar för en extra betalningsfrist på en månad i krislägen.

Fast nu är denna månadsfrist slut.

Samtidigt pågår förhandlingar med långivarna om en skuldrekonstruktion. Detta gör att det ännu finns ett visst hopp om att Argentina ska kunna undvika ett mer kaotiskt finansiellt scenario som riskerar att spilla över i politiska oroligheter när regeringen får problem att betala löner, pensioner och leverantörer.

Argentinas finansminister Martin Guzmán skriver i ett meddelande till nyhetsbyrån Reuters att han just nu planerar att ta fram nya bud i förhandlingarna.

"Målet är att nå en hållbar uppgörelse med våra långivare", skriver han.

Flera källor med insyn i förhandlingarna säger samtidigt till Financial Times att det finns hopp om att få en uppgörelse på plats.

– De är ju inte miljontals mil från varandra. Det finns en landningsbana, säger en källa till tidningen.

Fast det som har läckt ut i media om de bud som lagts fram av parterna ger en annan bild.

Förhandlingarna med långivarna handlar om obligationslån till Argentina på 66,2 miljarder dollar (motsvarande 6,3 miljarder euro). Förlusterna för långivarna riskerar att bli omfattande om ingen uppgörelse nås. I det osäkra läge som råder just nu är Argentinas statsobligationer bara värda 30 cent per dollar.

Argentina, vars skuldberg totalt uppgår till cirka 323 miljarder dollar, har erbjudit långivarna omkring 40 cent per dollar för sina skulder, vilket i runda slängar skulle innebära en skuldnedskrivning på nästan 40 miljarder dollar, rapporterar Wall Street Journal med hänvisning till uppgifter från Amherst Pierpont Securities. Detta ska ha avvisats med ett motbud från långivarna som krävt att Argentina åtminstone betalar 60 cent per dollar.

En av de stora långivarna, Blackrock, ska enligt tidningens källor ha tagit fram ett kompromissförslag, där långivarna skulle få 50–55 cent per dollar. Blackrock är med i grupp större långivare som förhandlar med Argentinas regering, där även stora kapitalförvaltare som Fidelity, Ashmore och T Rowe Price, ingår.

I kulisserna pågår även en dialog mellan Argentinas regering och Internationella valutafonden (IMF), även om det än så länge inte finns några förslag om ett nytt stödprogram till det krisdrabbade landet, enligt IMF:s talesperson Gerry Rice.

– Jag har i dagsläget ingen tidslinje för när nästa steg skulle kunna tas, sade Rice när frågan togs upp på en presskonferens i torsdags.