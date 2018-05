Arg svan stoppade cyklister i centrala Helsingfors

@suhteellisenmalinois #Vito vietti raikasta uimahetkeä kun kauempaa joelta hyökkäsi #arkkienkeli kimppuun. Hopeaa oli tarjolla, ja pallo suussa, niin virkamies teki taktisen perääntymisen. Vito the #policedog got attacked by #furious Swan. No hits but furry #officer had to retreat, due to ball in mouth and angry hissssssss of the bird. #swanofTuonela #swan #joutsen #Tuonelanjoutsen #poliisikoira #summer #uinti #swim #angelofdeath #angry #angrybirds #poliisi #finland #noanimalswereharmed #ball #pallo @suomen_poliisi #riistaviettinolla #eikiusata #stupidlaugh #naurupidentääikää #iupoliisik9 #k9 #workingdogsofig #belgianmalinois

