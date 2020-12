John Wilson kombinerar sina underfundiga funderingar med bilder från New Yorks gator, och visar att en dokumentär också kan vara komedi. Kanske vi sett en ny tv-trend födas?

Guider i att småprata, uppföra byggställningar, förbättra minnet, skydda möbler, dela notan och laga risotto. Dessa vitt skilda ämnen ger den sexdelade dokumentärserien How to with John Wilson råd om,...