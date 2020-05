Årets Hangö Teaterträff äger rum på Arenan

Hangö Teaterträff går av stapeln virtuellt den 6 juni på Yle Arenan, uppger arrangörerna i ett pressmeddelande.

"Det kändes viktigt för oss att fortsätta jobba med huvudsakligen samma artister som redan var inplanerade till festivalen", skriver Hangö Teaterträffs konstnärliga råd, Jonas Welander, Tom Rejström och Anni Klein i pressmeddelandet.

På grund av coronaviruset ordnas ingen fysisk festival i år, men under lördagen den 6 juni, med start klockan 17, kan man ta del av ett kostnadsfritt program på Yle Arenan.

Det rör sig om totalt sex föreställningar. Nina-Maria Häggbloms Minnesbyrån och Alex Holmlunds, Henrik Gullmets, Ole Öwres och Dennis Storhannus Torbjörn Live är båda interaktiva verk. Minnesbyrån utspelar sig på Facebooks chattprogram Messenger.

Övriga verk är Lisen Rosells, Nadja Hjortons och Anna Efraimssons film Cuteness Overload, scenkonstkollektivet Glitchers kortfilm Distant Dildos – Whatever happened to The Porn Horror Musical?, Teater 90°:s Norppa-live och den legendariska tyska scenkonstgruppen She She Pops Kanon Remote.

Festivalen avslutas med ett virtuellt disco. Antoniapriset delas också ut under dagen. Mer information om festivalen finns på hangoteatertraff.org/sv/program