Årets första tropiska natt i södra Finland – var försiktig med midsommarbrasan

Värmeböljan fortsätter i södra Finland. Räddningsbranschens Centralorganisation varnar för faror som kan uppstå då midsommarbrasor snart tänds runtom i landet.

Södra Finland upplevde årets första tropiska natt, skriver Meteorologiska institutet på Twitter på måndagen. Under natten till måndagen sjönk temperaturen inte under 20 grader på vissa ställen.

Under dagen strömmar ytterligare fuktigare och varmare luft in från söder, enligt Meteorologiska institutet. På institutets väderkartor varnar man för höga temperaturer i landets sydligaste delar såsom i Nyland och Egentliga Finland. Också i öst varnar man för värmebölja. I Österbotten råder det däremot inga varningar just nu.

Mot slutet av veckan firas också midsommar. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland påminner om att man inte får tända midsommarbrasor utan markägarens tillstånd. Det är inte heller tillåtet att tända brasor om det råder en varning för skogsbrand i området.

Förutom torka ska man också beakta vinden om man planerar att tända en öppen eld. Till exempel ska man se till att vinden inte blåser i skogens riktning.