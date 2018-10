Årets ekonomipristagare avslöjas – dags för en kvinna?

Den typiska ekonomipristagaren sett till historien är en vit man i 65–70-årsåldern som är verksam vid ett amerikanskt universitet. I dag är det dags för årets pristagare.

I fjol gick priset till Richard H Thaler, professor vid University of Chicago, som belönades för sin forskning om bland annat människors irrationella ekonomiska beslut inom området beteendeekonomi. 2016 var det finländaren Bengt Holmström som belönades.

Sedan Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, som det formellt heter, instiftades 1968 finns endast en kvinna bland pristagarna.

I dag tillkännager Kungliga vetenskapsakademin vem som får motta prissumman på cirka 900 000 euro. Bland årets förhandsfavoriter finns professor Paul Romer, verksam vid Stern School of Economics vid New York University, Harvardprofessorn Robert Barro och Esther Duflo vid Massachusetts Institute of Technology.