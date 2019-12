"It's the most wonderful time of the year"

Så heter det åtminstone i Andy Williams hitlåt från 1963. Frågan är om det också gäller för aktiemarknaderna? Rent statistiskt har perioden från november till april erbjudit den starkaste avkastningen för aktieinvesterare i Norden. Mer än 90 procent av totalavkastningen under de senaste 25 åren har genererats under vinterhalvåret. Det tål dock att påminna om att det funnits gott om undantag för regeln – minns exempelvis nedgångarna under 2015/2016 och 2018/2019.

Helsingforsbörsen gjorde mer eller mindre på stället marsch under den gångna veckan, vilket också innebär att november kan summeras till en smärre nedgång.

Veckans handel påverkades av Thanksgiving-firandet i USA vilket som alltid påverkade handelsvolymerna negativt och gör kursrörelserna svårare att tolka. Vi ser dock tendenser till att konjunkturkänsliga bolag fortsätter att utvecklas bättre än mer konjunkturstabila namn. Metso, Konecranes och Kone hörde till veckans vinnare utan att några egentliga bolagsnyheter presenterats. Sannolikt var den huvudsakliga drivkraften för dessa aktier de preliminära inköpschefsindex för eurozonen som presenterades förra fredagen och som visade på en viss förbättring av orderläget i regionen jämfört med föregående månad.

Bland förlorarna hittar vi emellertid också konjunkturkänsliga bolag: Nokian Tyres (sänkta analytikerrekommendationer), Outokumpu (fallande nickelpriser) och Metsä Board, så någon tydlig sektorrotation handlar det verkligen inte om.

För månaden som helhet tillhör skogsbolagen de stora vinnarna med uppgångar på 4-5 procent för både Stora Enso och UPM, så Metsäs nedgång kan mycket väl vara tillfällig givet de signaler vi uppfattar om en gradvis förbättring av marknaden för pappersmassa.

Marknadsutvecklingen för december kommer med stor sannolikhet att styras av utfallet av de pågående handelssamtalen mellan USA och Kina. Lyckas parterna nå ett avtal med rimligt innehåll innan julhelgen finns goda förutsättningar för en stark avslutning på året.

Värderingen av börserna – både i Finland och internationellt – är trots den goda utvecklingen under 2019 inte speciellt ansträngd, och om bolagsanalytikernas prognoser för vinsterna det kommande året är någorlunda riktiga kommer vinsttillväxten att landa i intervallet 6-8 procent. Tillsammans med en dividendavkastning på drygt 4 procent bör det kunna ge en hygglig total avkastning för aktieinvesterarna även nästa år.

Vilka aktier och sektorer som kommer att utvecklas bäst under det kommande året är nästa fråga. Jag tror att det finns goda förutsättningar för att 2020 blir ett år då konjunkturkänsliga bolag kan överträffa de mer konjunkturstabila, drivna av en gradvis förbättrad efterfrågan i spåren av minskad oro för handelshinder samt expansiv penning- och finanspolitik både i Europa och USA. Notera att de finska verkstadsbolagen inte alls orkat följa med sina svenska konkurrenter uppåt under de senaste månaderna. När svensk verkstad stigit med 15-20 procent under hösten (i euro) har de finska verkstadsbolagen bara mäktat med hälften så stora uppgångar.

Skribenten är aktiechef på Ålandsbanken

Lars Söderfjell