Ardern kritiserar film om sig själv

En planerad film om Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern och hennes agerande efter terrordådet i Christchurch 2019 har väckt stark kritik, och Ardern själv har fått gå ut och vädra sitt missnöje.

Nyheten kom förra veckan: Efterspelet till terrordådet i Christchurch i mars 2019 – där en australisk högerextremist sköt ihjäl 51 personer vid två moskéer – skulle bli film med fokus på Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern och hennes hyllade agerande efter dådet.

Australiskan Rose Byrne ska spela huvudrollen i filmen "They are us", som av producenterna beskrivs som "en inspirerande historia om den unga ledarens svar på de tragiska händelserna" och hur dådet ledde till hårdare vapenlagar i landet.

Men nyheten togs inte emot väl i Nya Zeeland. På sociala medier stormades det om hur en vit kvinna lyftes fram i efterdyningarna till att 51 muslimer dog, och en muslimsk ungdomsorganisation har på bara några dagar samlat in över 60 000 underskrifter med kravet att filmen ska stoppas.

Även Ardern fick kritik för filmen, trots att hon inte har haft något med den att göra. Till slut tvingades premiärministern gå ut med ett uttalande.

"Det finns många historier från den 15 mars som kan berättas, men jag anser inte att min är en av dem", skriver hon och till TVNZ säger hon att:

– Jag tycker, och det är min personliga åsikt, att det är för tidigt, såret i Nya Zeeland är inte läkt.

Kritiken har fått en av filmens producenter att hoppa av projektet, med hänvisning till protesterna. "Jag vill inte var en del av ett projekt som orsakar så mycket oro", säger producenten Philippa Campbell i ett uttalande enligt Variety.

Det är ännu oklart om protesterna fått önskad verkan. Filmen, som ska regisseras av nyzeeländaren Andrew Niccol ("Gattaca"), är tänkt att säljas in till distributörer under kommande filmmarknaden under filmfestivalen i Cannes i sommar.