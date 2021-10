Arcada samarbetsförhandlar om nio personers jobb

Har täckt pandemiförluster från goda finansiella tillgångar på 19 miljoner.

Yrkeshögskolan Arcada, som har omkring 2 600 studerande inleder samarbetsförhandlingar. Nio personer berörs av samarbetsförhandlingarna.

Under de två senaste åren har skolan gjort en rörelseförlust på mellan 600 000 och en miljon euro per år. Arcada har finansiella tillgångar på närmare 19 miljoner euro med god avkastning, som under år 2020 minskade förlusterna.

Trots pandemin nådde Arcada under fjolåret alla tiders rekord i utexaminerade studerande. Över 500 Arcadastuderande fick sina betyg trots den pågående pandemin.

