Arcada får 100 000 euro av Aktiastiftelsen i Vanda

Donationen stärker Arcadas grundkapital samt forsknings- och utbildningsarbetet. Regeringen har reserverat pengar för att matcha de donationer som yrkeshögskolorna tar in under 2018.

Yrkeshögskolan Arcada får en betydande donation av Aktiastiftelsen i Vanda. Stiftelsen bidrar till Arcadas medelinsamlingskampanj med 100 000 euro. Pengarna stärker Arcadas grundkapital och ska användas för att vidareutveckla utbildnings- och forskningsarbetet.

– På Aktiastiftelsen i Vanda är vi väl bekanta med Arcadas goda arbete och höga kvalitet inom utbildning, säger stiftelsens styrelseordförande Ralf Asplund i ett pressmeddelande.

Medelinsamlingskampanjen Morgondagens hjältar – Made by Arcada pågår fram till slutet av 2019. Regeringen har reserverat 24 miljoner euro i medfinansiering för att matcha de medel som yrkeshögskolorna samlar in under 2018.

Arcadas rektor Mona Forsskåhl välkomnar stiftelsen donation.

– Vi är mycket tacksamma för donationen. Även om vår fysiska hemvist är i Helsingfors är vi en högskola för hela landet, säger Forsskåhl i pressmeddelandet.