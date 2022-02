Arbetsgivaren tror att ekonomichefer är mirakelmänniskor

Virpi Ala-Heikkilä har forskat i hur ekonomichefer uppfattas. Enligt henne går bilden av ekonomichefen inte ihop med verkligheten.

Virpi Ala-Heikkilä har djupanalyserat arbetsannonser och skrivit en doktorsavhandling om hur det är att jobba som ekonomichef och affärsekonom (eng. business controller) i dag.

Enligt henne har det skett en stor förändring i ekonomichefernas image och idealroll under de senaste 20 åren. Däremot har det verkliga arbetet inte förändrats i samma utsträckning.

Arbetsgivare framhäver att ekonomichefen har en strategisk roll, men i själva verket blir ekonomichefen slav i den operativa pappersexercisen.

– Klyftan mellan arbetsbeskrivningen och verkligheten är stor. Arbetet marknadsförs som strategiskt, men går i praktiken ut på att stirra på siffror. Det blir för många en stor besvikelse, som i längden gör att många söker sig bort från yrket.

En annan stor insikt som hon gjorde i arbetet med doktorsavhandlingen är att gamla könsroller hänger kvar. Enligt avhandlingen söker arbetsgivare ekonomichefer som är maskulina.

– I arbetsannonserna beskrivs den ideala kandidaten som en MacGyver-hjälte. Man ska klara av att sköta det som ingen annan kan. Man ska vara stark, driven, innovativ och modig. De kvinnor som anställs förväntas också ha maskulina egenskaper.

Enligt Ala-Heikkilä skapar bilden om en maskulin ekonomichef en motsättning till de mål som företagen själva sätter upp, som betonar socialt ansvar och mångfald.

– Det leder till att kvinnliga chefer utesluts från företagets högsta ledning. För att accepteras som kvinnlig chef måste man visa sig vara stark och maskulin.

Ala-Heikkilä disputerade i fredags med avhandlingen "Evolving Role of Management Accountant – Dreaming of the Perfect Controller". Studien använde omfattande data från ett globalt teknikföretag, inklusive 100 jobbannonser. 31 ekonomichefer representerande 14 olika nationaliteter deltog också i studien.

Ala-Heikkilä är en internationellt framgångsrik ekonomichef inom den globala teknikbranschen. Hon har bott och arbetat i Finland, USA, Norge och Tyskland. För närvarande arbetar hon på Hitachi Energy som global ledare inom ekonomisk omvandling.