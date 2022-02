På ledarplats (HBL 7.2) önskar Tommy Westerlund att Tyskland militärt borde aktivera sig mer, för att visa upp en enad europeisk front mot Ryssland. Tysklands försiktiga agerande har enligt Westerlund "väckt irritation". Likt många andra på samma linje citerar han för denna "irritation" inga direkta källor, vilket förstås gör att man börjar misstänka att det mest är skribenten själv som nu är irriterad. (De amerikanska källorna kan glömmas, USA:s motiv är endast att strypa ryska gaskranar och sälja sin LNG till Europa).

Westerlund lyckas ändå i en passus bevisa att han öppnat en historiebok som börjar före 1949 då han konstaterar att det faktiskt var Tyskland som startade andra världskriget och anföll Sovjetunionen. Men nu är det enligt Westerlund alltså redan dags att glömma gammalt groll och låta Tyskland visa sina militära framfötter. För oss må han predika, men att vänta sig att ryssarna snällt skall glömma allt, är ändå kanske att vänta sig lite mycket. Ungefär som om vi borde glömma bort vem som anföll oss 1939. Så den försiktiga tyska linjen borde nog snarare hyllas än väcka irritation. Och vilken tysk politiker skulle för övrigt riskera ryska gasleveranser under en kall vinter? Det vore inte bara politisk galenskap, utan skulle även alldeles konkret kasta ut många tyska väljare i kylan, med endast klimatlobbyns utfästelser om en skön ny framtid som värmande ord i bagaget.

Nu spekulerar jag, men jag tippar att Westerlunds och andras "irritation" mer handlar om ett EU-projekt som inte riktigt vill utveckla sig till det som de önskat. I samma veva brukar de också beskylla Ryssland för att försöka "splittra" EU, när vi med all tydlighet själva är de enda riktiga experterna på detta. Splittringen handlar förstås om att man av politisk opportunism tagit in nya länder som inte alls borde ha släppts in. Samma gäller Nato, som med sina i dag 30 länder fortfarande skall fatta konsensusbeslut i allting. En eventuell ukrainsk Natoansökan kommer alltså med stor sannolikhet även att splittra Nato, en organisation som likt EU de senaste åren släppt in en drös länder som inte alls har förutsättningar att vara med. Som de baltiska länderna, där det nu alltså finns Natomedlemmar som har "flygvapen" – utan ett enda beväpnat flygplan!

Helsingfors

Svar Jag efterlyser i min ledare en aktivare och synligare utrikes- och säkerhetspolitik från Tysklands sida och en klarare markering om att man i den pågående Ukrainakonflikten står enigt med sina allierade i Nato och EU. Ingenstans skriver jag att Tyskland militärt måste aktivera sig eller "visa sina militära framfötter".

Till Sandelins spekulationer tar jag i övrigt inte ställning.

ledarskribent, HBL