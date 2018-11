"Är logiken att arbetslösheten försvinner om vi slopar alla bidrag?" Fejd mellan höger och vänster om skuggbudgetarna

Statsminister Juha Sipilä (C) och finansminister Petteri Orpo (Saml) lyssnar på alternativa budgetförslag. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Fronten gick tydligast mellan SDP och regeringen då riksdagens debatterade oppositionens skuggbudgetförslag.

Även om flera av oppositionspartierna hade liknande förslag om att höja bidrag och lappa nedskärningarna i bland annat utbildningen var det främst SDP, som leder opinionsmätningarna, som regeringen riktade kritik mot.

Både finansminister Petteri Orpo (Saml) och statsminister Juha Sipilä (C) verkade ha läst just SDP:s förslag under mikroskop.

"Det där är en öppen fjärd av löften, det tycks delas ut någonting åt var och en." – Finansminister Petteri Orpo (Saml)

– I den här salen borde vi förbinda oss att inte äta av barnens framtida vägkost. Oppositionen säger att de gör ett mindre underskott än regeringen, men tyvärr är intäkterna på skakig grund. SDP säger att man kan spara 200 miljoner på digitalisering. Det låter orealistiskt, säger Orpo och anklagar SDP för att ha "skruvat upp förväntade intäkter för att ha råd med alla löften".

Statsminister Sipilä tackar de borgerliga partierna i opposition och anser att de ligger närmare realism, och vänder sedan också udden mot vänstern och SDP:s ordförande Antti Rinne.

– Här finns mycket gott också, till exempel oron för de ungas marginalisering. Men Antti Rinnes valborgslöfte till pensionärerna skulle kosta 1,4 miljarder. För sådana utgifter måste det finnas en trovärdig intäkt. Jag väntade riktigt på om jag för fjärde gången skulle få se förslaget att ta ur Sitras balansräkning och ur Finlands Bank – och visst, där kom det, sade Sipilä och hänvisade till SDP:s långvariga förslag att vika kapital från jubileumsfonden Sitra och Finlands Bank för samhällsinvesteringar.

Sannfinländarna, som föreslagit att 400 miljoner skulle komma från nedskärningar i Finlands medlemsavgifter till EU och i klumpsumman till Åland, får vara mer i fred medan skottsalvan riktas mot SDP.

Orpo kritiserar och SDP:s och Vänsterförbundets skattepolitik, bland annat backandet av företagaravdraget och VF:s förslag att höja samfundsskatten.

– Varför, när vi vill skapa fler jobb? säger Orpo.

Rinne svarar att de större skatteintäkterna ska komma från att täppa läckor i skattebasen.

– Vår grundidé är en bred skattebas som kan möjligöra lägre skattesats. Skatterna ska också drivas in där de gör minst skada. Tycker du faktiskt att det är en dålig sak att lägga källskatt på de investerare som i dagens läge inte betalar någon skatt alls på vinsterna från börsen? säger Antti Rinne.

– Att låta Sitras balansräkning arbeta skulle innebära att staten inte, som nu, skulle behöva sälja ut av sitt ägande i till exempel Neste, säger Rinne.

Källskatten som SDP föreslår skulle gälla utländska placeringsfonder och vissa samfund som inte betalar skatt på vinster på börsaktier, bland annat facket.

Sannfinländarnas Mika Niikko undrar om SDP slår på pensionsfonderna med sin källskatt och hur det påverkar pensionerna.

Riksdagsledamot Timo Harakka (SDP) säger att frågan tagits upp med pensionsfonderna och att förslaget om en fem procents källskatt inte skjutits ner.

– Det skulle vara en mycket liten del.

"Ni har inte lyckats bryta fattigdomen. Föräldrars svårigheter har gått i arv till barnen. Ändå har inte regeringen gjort något. Alltför ofta har alltför många med makt tyckt att något annat varit viktigare." – Li Andersson (VF)

Regeringsledens kritik riktas också mot de sysselsättningseffekter som syns i riksdagens kalkyl över skuggbudgetarnas effekter.

Kalkylen är en mikrosimulering av inkomstpolitiken, och utgår från hur incitamenten att gå från bidrag till jobb förändras. Siffrorna från Ben Zyskowicz (Saml) att flyga upp.

– Det är inte en nyhet att Sannfinländarna skär i biståndet och att vänstern delar ut pengar till låginkomsttagare, men det är en nyhet att De gröna ger ett förslag som höjer arbetslösheten med 21 000 personer. Varför, ordförande Haavisto?

De grönas ordförande Pekka Haavisto svarar att simulationen reagerar på att socialbidragen höjs, samtidigt som det sker i nuvarande bidragssystem där det finns flitfällor.

– Vi föreslår ju också att vi ska göra om hela den sociala tryggheten, men den här skuggbudgeten är gjord i nuvarande system, säger Haavisto som betonar att De gröna valt att "lyfta 26 000 människor från fattigdom" med indexhöjningar på bidrag.

"I De grönas förslag vinner bara mustaschprydda hipsters, alla andra förlorar." – Simon Elo (Blå)

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson säger att kalkylen utgår från att höjningar i de sociala förmånerna sänker sysselsättningen, och att inga andra delar av skuggbudgeten ingår.

– Enligt den här logiken skulle arbetslösheten försvinna om vi slopade alla bidrag helt, men det är väl inte vad ni vill? Och ni anser väl inte heller att satsningarna på utbildning inte ger någon sysselsättning alls i framtiden? Men de ingår inte i mikrosimulationen, säger Andersson.

"Signalerna från utbildningsfältet är mycket oroväckande. Unga ska inte behöva sitta hemma eller känna att de inte får det stöd de behöver." – Anna-Maja Henriksson (SFP)

De flesta delar av oppositionen var ense i sin kritik mot regeringen på en punkt – att familjeledigheterna inte reformerats.

– Regeringen får inte något bra betyg för jämställdhetsarbetet, säger Anna-Maja Henriksson (SFP).