HX-upphandlingen Är F-35 datorn som råkar flyga?

Vad kostar ett trovärdigt försvar: 10, 15 eller 30 miljarder euro? I Finland väntas nya stridsplan kosta en bråkdel i drift, jämfört med Schweiz, Nederländerna och Norge. I stället för att öppet utvärdera alternativ serveras alternativlöshet: "take it or leave it".