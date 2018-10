Är det slut nu, Zlatan?

Fakta

Zlatans karriär

1999: Flyttas upp i Malmö FF:s A-lag. Gör ett mål under debutsäsongen i allsvenskan när MFF degraderas till superettan.

2000: Gör tolv mål i superettan när MFF tar klivet tillbaka till allsvenskan.

2001: Landslagsdebut i januari när Sverige spelar 0—0 mot Färöarna i Tipshallen i Växjö. Säljs under sommaren till den nederländska storklubben Ajax för över 80 miljoner kronor.

2002: Tar hem ligan och cupen i Nederländerna med Ajax. Gör sitt första mästerskap med Sverige när landslaget når åttondelsfinal i VM i Sydkorea och Japan. Sätter två mål i sin Champions League-debut mot Lyon.

2004: Vinner ligan med Ajax igen. Når kvartsfinal i EM i Portugal. Säljs i slutet av sommaren till den italienska storklubben Juventus.

2005: Vinner sin första scudetto i karriären, men Juventus fråntogs såväl den titeln som den året efter på grund av calciopoli-skandalen. Årets utländska spelare i Serie A. Får sin första Guldboll — Sveriges bästa fotbollsspelare.

2006: Gör sitt andra VM när Sverige når åttondelsfinal i Tyskland. Köps av Inter.

2007: Gör 15 mål för Inter när klubben vinner italienska ligan för första gången på 17 år.

2008: Ny scudetto med Inter. Utsedd till bästa spelare i italienska ligan. Ut i gruppspelet i EM i Schweiz/Österrike. Får Jerringpriset och sin tredje Guldboll.

2009: Tredje ligatiteln med Inter när Ibrahimovic vinner skytteligan i Italien med sina 25 mål. Årets spelare i Italien. Går över till spanska Barcelona.

2010: Gör 16 ligamål för Barcelona när klubben blir spansk mästare. Världsmästare för klubblag med Barcelona. Lämnar klubben för Milan i slutet av sommaren. Får sin femte Guldboll.

2011: Vinner italienska ligan med Milan. Gör under hösten sitt 100:e mål i Serie A. Årets spelare i Italien för tredje gången.

2012: Vinner skytteligan i Serie A för andra gången när Milan slutar tvåa. Spelar EM i Polen/Ukraina när Sverige åkte ut i gruppspelet. Lämnar för franska Paris Saint-Germain.

2013: Tar hem sin första ligatitel i Frankrike och vinner skytteligan på 30 mål.

2014: Blir svenska landslagets främste målskytt genom tiderna. Ny ligatitel med PSG och vinst i skytteligan med 26 mål.

2015: Blir PSG:s främste målskytt genom tiderna och tar tredje raka ligatiteln. Får sin tionde Guldboll. Skjuter Sverige till EM med tre mål på två matcher i playoff mot Danmark och står därefter på 62 landslagsmål. Möter Malmö FF för första gången i Champions League.

2016: Meddelar att han lämnar PSG och blir klar för Manchester United i juli. Inför Sveriges avslutade EM-gruppspelsmatch mot Belgien i Frankrike meddelar han att landslagskarriären är slut efter EM och att han inte kommer att spela OS i Rio. I augusti, i sin tredje match för United, avgör han den engelska supercupen Community Shield med sitt 2—1-mål mot ligamästaren Leicester.

2017: Gör 17 ligamål på 28 matcher och slutar på sjunde plats i skytteligan när Manchester United blir sexa i Premier League. Totalt 28 mål på 46 matcher för United som vinner Europa League och den engelska ligacupen. Skadar sitt högra knä allvarligt i Europa League-matchen hemma mot Anderlecht i april och är borta från spel i sju månader. Comeback i 4—1-segern hemma mot Newcastle i Premier League i november då han hoppar in med en knapp kvart kvar, men förblir mållös.

2018: Lämnar Manchester United efter sporadiska inhopp i England under vintern. Presenterad av Los Angeles Galaxy i en helsidesannons i Los Angeles Times under våren. Ibrahimovic öser in mål, 22 på 27 MLS-matcher, men säsongen blir misslyckad. Galaxy förlorar i den sista ligaomgången och missar slutspelet.

Zlatan Ibrahimovic

Född: 3 oktober 1981 i Malmö.

Familj: Sambon Helena Seger, sönerna Maximilian (född 2006) och Vincent (född 2008).

Position: Anfallare.

Landskamper/mål: 116/62.

Seniorklubbar: Malmö FF (–2001), Ajax (2001–2004), Juventus (2004–2006), Inter (2006–2009), Barcelona (2009–2010), Milan (2010–2012), Paris SG (2012–2016), Manchester United (2016–2018), Los Angeles Galaxy (2018–).

Ligatitlar (13): 2002 (Ajax), 2004 (Ajax), 2005* (Juventus), 2006* (Juventus), 2007 (Inter), 2008 (Inter), 2009 (Inter), 2010 (Barcelona), 2011 (Milan), 2013 (Paris Saint Germain), 2014 (Paris Saint-Germain), 2015 (Paris Saint-Germain), 2016 (Paris Saint-Germain). *Juventus blev fråntaget ligatitlarna 2005 och 2006 i samband med mutskandalen "Calciopoli".

Inhemska cuptitlar (17): Nederländerna: cupen (2002), supercupen (2003). Italien: supercupen (2007, 2009, 2012). Spanien: supercupen (2010, 2011). Frankrike: cupen (2015, 2016), ligacupen (2014, 2015, 2016), supercupen (2014, 2015, 2016). England: ligacupen (2017), supercupen (2016).

Internationella cuptitlar (3): VM för klubblag (2009), Europeiska supercupen (2010), Europa League (2017).

Individuella priser (urval): Elvafaldig vinnare av Guldbollen (2005 samt 2007—2016). Årets spelare i italienska Serie A tre gånger (2008, 2009, 2011). Årets spelare i franska Ligue 1 tre gånger (2013, 2014, 2016).