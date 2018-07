"Är det så här finsk pressfrihet ser ut?"

–Min mening var absolut inte att genomföra en protestaktion. Jag var där för att ställa en viktig fråga i egenskap av ackrediterad journalist, säger Sam Husseini som säkerhetstjänsten kastade ut från Donald Trumps och Vladimir Putins presskonferens i Helsingfors.

Enligt en artikel från Yle kastades Husseini ut sedan säkerhetspersonalen bedömt att han utgjort en säkerhetsrisk. Skälet uppgavs vara en lapp med texten "Nuclear Weapons Ban Treaty" som Husseini viftat med vilket tolkats som en förbjuden protestaktion. Men enligt Husseini rör detta sig om en grov misstolkning:

– De vill porträttera mig som en aggressiv aktivist och inte en seriös journalist för att rädda sitt eget ansikte!

Husseini var i Helsingfors som representant för den anrika progressiva amerikanska tidningen The Nation. Nu har han och partnern Emily Prater tagit in på Hotel Katajanokka för att tillbringa några lugna dagar i Helsingfors efter strapatsen, och den nyligen ur polisförvar utsläppte Husseini skämtar om att hotellet också är ett gammalt fängelse.

Prater är mindre road:

– Har du någonsin varit helt ensam i ett helt främmande land, efter att myndigheterna släpat iväg med din partner och gett dig oklar och motstridig information om var han är och när han släpps ut? frågar hon.

Prater var i Helsingfors eftersom paret beslutat sig för att kombinera Husseinis arbetsresa med en liten semester. Då Husseini greps kunde hon se det live från ett kafé i centrum:

– Jag drev runt på stan och tittade på sevärdheter och träffade några jättetrevliga finska studerande, som såg på livesändningen från slottet. Vi bestämde oss för att försöka leta rätt på min partner i bänkraden, och hittade honom lagom för att se en vakt grabba tag i honom så att glasögonen flög! säger Prader med djupt skärrad röst.

Husseini själv vidhåller att det rör sig om ett missförstånd och en överreaktion:

– Jag hade en seriös fråga om hur USA ställer sig till Israels kärnvapenprogram. Spridningen av kärnvapen är en ödesfråga för mänskligheten som diskuteras alldeles för lite. Min förhoppning var, att eftersom alla andra journalister bara tycktes vara intresserade av "Russiagate" (det informella namnet på misstankarna kring Rysslands inblandning i det amerikanska presidentvalet) så skulle jag kanske få en chans att ställa min som omväxling.

Yle rapporterar att det är vanlig praxis på större presskonferenser, där hundratals journalister ofta konkurrerar om något tiotal frågetillfällen, att journalister använder lappar eller skyltar för att väcka uppmärksamhet. Husseini säger att ingen informerat honom om att lappen räknades som en protest eller ett förbjudet föremål. Vidare säger han att han skulle ha varit fullt beredd att fredligt ge ifrån sig lappen om han fått stanna kvar i salen.

– Jag hade satt en avsevärd mängd bakgrundsarbete både på min fråga och på hela ackrediteringsprocessen. Inte skulle jag ha kastat bort allt det på att protestera i syfte att bli utslängd!

På en videosnutt från händelsen kan man se finsk säkerhetspersonal försöka snappa åt sig lappen ur Husseinis hand. Då Husseini drar åt sig handen låser säkerhetsvakten i stället Husseinis armar bakom hans rygg och släpar ut honom ur salen.

Kommunikationschef Vesa Häkkinen på Utrikesministeriet säger att han inte kan uttala sig om hur säkerhetstjänstemännen informerat de närvarande journalisterna om vilka regler som gäller. Han har dock aldrig förut hört talas om att man skulle ställa frågor med skyltar på presskonferenser:

– Jag har ordnat många presskonferenser under mina dagar och har aldrig hört om något sådant system, säger Häkkinen och hänvisar till polisen för vidare frågor eftersom han inte befunnit sig på plats under händelsen.

Då Husseini förts ut ur salen överlämnades han till två poliser som förde ut honom ur byggnaden till en väntande bil.

– De var klädda i kravallutrustning, som om jag skulle ha varit något slags farlig våldsman. Jag, en över femtio år gammal man, säger Husseini och låter både road och indignerad.

– Jag ropade åt en förbipasserande att "så här ser finsk pressfrihet ut". Då kastade de omkull mig på marken.

Husseini fördes till en fängelsecell och informerades att han skulle få stanna där "tills Trump och Putin lämnat landet". Själv tror han att det var Praters envetenhet som i stället fick honom utsläppt vid midnatt.

Prater är illa berörd av sina upplevelser med finsk polis efter att hon rusat ut ur kaféet för att söka rätt på sin man, ett projekt som förde henne ända till Böle polishus:

– Ingen kunde ge ett klart och tydligt besked när Sam skulle släppas ut. De sade åt mig att "ringa till honom och fråga" efter att de själva konfiskerat hans telefon. Det mest lugnande någon kom på att säga åt mig var "Oroa dig inte, vi har pressfrihet här i Finland så han släpps nog förr eller senare". Förr eller senare? Är det den finska definitionen av pressfrihet?

På frågan om vad de i ljuset av senare händelser tycker om Helsingin Sanomats reklamkampanj som välkomnar besökare till "the land of the free press" gör båda två en bistert road min.

HBL har försökt nå polisen för en kommentar men mötts av beskedet att deras presstalesman avslutat sin arbetsdag redan klockan 14.