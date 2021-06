Är "Bojo" villig att charma Biden? I dag träffas Biden och Johnson

Joe Biden har tidigare beskrivit honom som en klon av ärkefienden Donald Trump. Men tonen väntas främst bli munter när USA:s president för första gången träffar den brittiske premiärministern Boris Johnson.

Boris Johnson är van vid att stå i blåsväder. På senaste tiden har han dock tvingats navigera genom kastvindar, då den före detta rådgivaren Dominic Cummings plötsligt utstött en rad hätska anklagelser mot sin förra chef.

Cummings har bland annat beskrivit Johnsons coronahantering som katastrofal och hävdar att premiärministern i början av pandemin fällt kommentarer som "låt likhögarna växa".

Samtidigt anklagas Boris "Bojo" Johnson för att olovligen ha använt Konservativa partiets medel för att renovera sin våning på Downing Street.

När Johnson nu hoppas styra in på lugnare vatten blir det tillfälle att sola sig i den världspolitiska glansen. Till att börja med under dagens möte med Joe Biden i London, och sedan under det efterföljande G7-möte som Johnson står värd för vid strandorten Carbis Bay.

Men premiärministern är inte så vindpinad som man skulle kunna tro, enligt Nicholas Aylott, docent vid Södertörns högskola i Sverige.

– Jag skulle beskriva hans ställning som relativt stark ändå. De här miniskandalerna ingår i paketet Boris Johnson.

Premiärministern kan luta sig mot färska framgångar för Konservativa partiet under lokalvalen i maj.

– När man är en valvinnare går det att skaka av sig det mesta, säger Nicholas Aylott.

De kommande dagarna är viktiga för både Biden och Johnson. USA:s president vill visa att han menar allvar med sitt löfte att stärka banden till sina europeiska allierade, och återupprätta "det amerikanska ledarskapet" efter Trumpårens inåtvändhet. Och brexitvisionären Johnson behöver bevisa att Storbritannien kan agera storspelare på egen hand, utan EU i ryggen.

Ledarna lär komma väl överens när det gäller sådant som klimatfrågan, global vaccinering, harmoniserade bolagsskatter och en skarp linje gentemot Ryssland och Kina.

Den brexitskeptiske Biden beskrev häromåret Johnson som "typ en fysisk och emotionell klon" av Donald Trump. Men sedan 78-årige Biden tillträdde har han inte visat några nya tecken på motvilja mot den mer yvige Johnson.

Även om Johnson har likheter med Trump när det gäller politisk taktik så står han ideologiskt sett nära Bidens liberala grundsyn, konstaterar Nicholas Aylott.

– Sedan är Johnson en charmerande person. Han har sina excentriska och mindre attraktiva sidor, utan tvekan. Men när han vill kan han vara en väldigt civiliserad och charmig person.

– Det skulle inte förvåna mig om de kommer ganska bra överens på ett personligt plan.

Men smärre friktion går att ana.

Biden och hans team har inför mötet gladeligen använt sig av frasen "special relationship", med anor från Churchills tid, för att beskriva banden till Storbritannien.

Den brittiska sidan har talat ett mer tillbakalutat språk. Johnson föredrar att inte använda orden "special relationship", bekräftar en talesperson för The Guardian. Anledningen ska vara att han betraktar frasen som "needy and weak" (ungefär behövande och svag), enligt uppgifter ur ett personporträtt av premiärministern i den amerikanska tidskriften The Atlantic.

En möjlig fråga som kan skapa lite dålig stämning är den brittiska regeringens hantering av brexitavtalets regler för gränsen mellan Nordirland och resten av Storbritannien. Under våren har Belfasts gator skakats av nya oroligheter mellan irländska nationalister och unionister.

Biden, som stolt talar om sina irländska rötter, har beskrivit en bevarad fred på Nordirland som en hjärtefråga.

En annan möjlig tvistefråga är Storbritanniens planerade sänkning av biståndsbudgeten.

– En viss spänning skulle kunna vara välkommen för Johnson. Om han får kritik från Biden så skulle det nog inte skada honom, då det finns många brittiska väljare som är skeptiska till vad biståndet åstadkommer.