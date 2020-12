5G-marknadens värde räknas redan i dag i tiotals biljoner varför man kan fundera vilka ekonomiska intressen som ligger bakom utvecklingen av 5G och påståendet att det är ofarligt, jämfört med dem som vill finansiera forskning av potentiella hälsoeffekter ...

Analysen "Faktaallergi är smittsamt" (HBL 25.11) fick mig att forska i 5G. Är det verkligen så ofarligt som man låter förstå?

Hela kroppen styrs av elektriska signaler; nervimpulser, hjärta, muskler och många olika celltypers aktivitet. 5G är en form av elektromagnetisk strålning (EMF). Världshälsoorganisationen WHO konstaterar att "inga negativa hälsoeffekter har kausalt kopplats till exponering till trådlösa teknologier", men fortsätter i följande mening att "endast ett fåtal studier har genomförts med frekvenser som används i 5G" (min översättning).

Att påvisa ett kausalt, orsak-verkan-samband, är inte empiriska fakta, utan en tolkning utifrån omfattande, högklassig forskning. Tobak ansågs också ofarligt, tills motsatsen bevisades. WHO gör en bedömning av 5G:s hälsorisker, som ska publiceras 2022 ... WHO:s International Agency for Research on Cancer (IARC) klassificerar ändå 5G som "möjligen carcinogent". Det har påvisats att EMF kan påverka nerv- och immunsystemet, beteende, sömn, hjärta, hur gener uttrycks, DNA, celler: stressreaktioner, delning och celldöd, uppkomsten av cancer, fertilitet, blod-hjärnbarriären och fosterutveckling.

Det är allmänt vedertaget att det är svårt att fastställa "säkra" doser för strålning. Det finns så kallad deterministisk och stokastisk effekt. Vid deterministisk talar vi om gränsvärden då en viss strålningsdos leder till en viss typ av skada, som bränd hud. Stokastisk effekt handlar däremot om att risken ökar ju mer strålning man utsätts för. Här talar vi främst om joniserande strålning, men eftersom biologiska förändringar har observerats också för 5G, är det inte orimligt att extrapolera.

En majoritet av länderna, inklusive Finland, förlitar sig på riktlinjer av International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), en tysk privat organisation), vars 13 medlemmar beskyllts för kopplingar till industrin. ICNIRP, liksom WHO, bedömer främst den så kallade termiska effekten (uppvärmande, som konstaterats försumbar) vid kortvarig exponering, och förringar övriga skadliga effekter vid långvarig exponering. I EU:s Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks-rapport (SCENIHR) från 2015, som använts för att legitimera utvidgningen av trådlös teknologi, har studier selektivt valts, och även här är fokus på att kausal effekt inte kunnat påvisas. En titt på SCENIHR:s sammanfattande tabeller, visar att EMF i 146 av 246 studier (59 procent) lett till någon form av förändring.

Resultaten är delvis motstridiga och förändringarnas betydelse oklar, men bevisar detta trygghet? Eller är det som att dygnet runt singla slant om cellernas normala funktion? Beroende på slutsatserna kan samma forskningsresultat visas i olika dager. Kroppen kan anpassa sig, men inte obegränsat. Cancer och kroniska sjukdomar ökar. Hur olika belastningar, som kemikalier och ohälsosamma vanor samverkar, vet man ännu mindre om, men de andra kan vi påverka. 164 vetenskapsmän och läkare har undertecknat att ICNIRP är ovetenskapligt och skyddar industrin, inte den allmänna hälsan (The EMF Call), 407 vädjar till EU att stoppa utbyggnaden (5G Appeal) och 254 för större hälsoskydd (The International EMF Scientist Appeal).

5G-marknadens värde räknas redan i dag i tiotals biljoner varför man kan fundera vilka ekonomiska intressen som ligger bakom utvecklingen av 5G och påståendet att det är ofarligt, jämfört med dem som vill finansiera forskning av potentiella hälsoeffekter ... Som exempel stöder EU utbyggnadsinitiativet 5G PPP med 700 miljoner euro, men en fråga till Europaparlamentet från mars 2019 om stöd till studier om hälsoeffekter är ännu obesvarad.

Är snabbt nät och uppkopplade hushållsapparater (med ökade datasäkerhetsrisker) verkligen värda den potentiella hälsorisk som 5G utgör? Vill vi utsätta oss och hela jordklotet för detta ofrivilliga biologiska exponeringsexperiment? Mer och oberoende forskning skulle behövas innan vi förivrar oss över teknikens framsteg och glömmer bort försiktighetsprincipen.

tandläkare, Helsingfors

Svar Pandemin har gett fart åt floran av desinformation kring 5G (HBL 22.4). Dryga 30 år av utbredd mobiltelefoni har inte gett några utslag i hjärntumörstatistiken. En helhetsbedömning av relevant vetenskaplig forskning pekar inte på skadeeffekter ur befintlig 3G- och 4G-teknik. Trots att 5G-strålningen är snarlik jämfört med tidigare nät tillämpas försiktighetstänk. Strålningen är normalt tusendelar eller till och med tiotusendelar av gränsvärdena – som är satta med goda marginaler. IARC klassar mobilstrålning som lika hälsovådligt som kaffe eller inlagda grönsaker.

Likaså saknas belägg för de lösa anklagelser som riktas mot ICNIRP angående påstådda kopplingar till mobilindustrin. Organisationens grundfördrag förbjuder uttryckligen mottagande av ekonomiskt stöd från kommersiella entiteter. Finansieringen består av bidrag från nationella och internationella offentliga organ, i mindre utsträckning av intäkter från publikationer, vetenskapliga kongresser och workshoppar. Inte heller medlemmarna i ICNIRP tillåts jobba för företag eller vinstdrivande organisationer. Allt detta står att läsa på organisationens webbplats (som 5G-kritikerna knappast bemödat sig att besöka).

Vi lever i en tid då förnuft, kunskap, vetenskap och hela upplysningsbegreppet ifrågasätts. Mitt i en infodemi är det en tidskrävande syssla att vaccinera sig själv mot alla dess mutationer. För att upprätthålla informationshygien krävs källkritik och läsning av originalkällor som genomgått vetenskaplig kvalitetsgranskning.

ledarskribent, HBL