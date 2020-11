Appelquist om virala videon: "Inte fejk" – Sveriges ledande debattörer ställde upp och stämde upp

I en video som nu blivit viral bytte meningsmotståndare debatt mot duett, och sjöng om hur de avskyr varandra i det svenska satirprogrammet Svenska Nyheter. – Jättemånga tror att vi har fejkat det, säger programledaren Kristoffer Appelquist.

Annika Strandhäll, Chang Frick, Bert Karlsson och Peter Wolodarski. Och nästan 20 andra samhällsdebattörer, journalister och komiker – alla i en rungande körsång.

Det var avslutningen på veckans avsnitt av SVT:s satirprogram Svenska Nyheter. Till melodin av Jag trivs bäst i öppna landskap sjöng de istället unisont Jag avskyr dig och allt du tror på, i en video som har sedan dess har blivit viral och hyllats flitigt på sociala medier.

Kristoffer Appelquist, programledare för Svenska Nyheter, berättar att många har hört av sig till honom och frågat om videon verkligen är äkta.

– Det är jättemånga som tror att vi har fejkat det. Och det är väl ett gott betyg, att folk tänker "det där måste vara fejk, det är too good to be true", säger han och skrattar.

Idén till spektaklet kläckte producenten Fredrik Boltes, berättar Appelquist. Men att få alla inblandade att faktiskt ställa upp var lättare sagt än gjort, och krävde många långa telefonsamtal.

– Önskelistan på vilka som skulle vara med är ett långt excelark som ingen någonsin kommer få se. Och de allra flesta på den listan tackade nej, säger Kristoffer Appelquist och tillägger:

– Man tycker att vi fick med oss många, men det var en väldigt lång lista.

Att knyta ihop alla trådar blev sedan minst sagt ett pussel. Om en person hoppade av så försvann plötsligt en hel textrad, som dessutom skulle rimma med någon annans textrad som då också behövde skrivas om. Dessutom hade de bara lite drygt en vecka på sig från idé till färdig satirsång.

– Det gick för att jag har världens bästa redaktion. Det var ett grupparbete, säger Kristoffer Appelquist.

Att det till sist gick i lås ser han som en vinst för programmet.

– Vi har ansträngt oss för att göra satir som inte är så ängslig och som slår åt alla håll. Att de ställde upp på det här uppfattar jag som ett gott betyg, att vi är ambitiösa när det gäller satiren och har de här människornas respekt. Det tycker jag är coolt.