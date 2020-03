Apotekareförbundet: Läkemedelsförråden fylls snart på

Enligt Finlands Apotekareförbund ska det snart finnas en normal mängd läkemedel på apotekshyllorna igen.

Coronaviruset har orsakat en ovanligt stor efterfrågan på mediciner, vilket har lett till att produkter har tagit slut i apoteken. Apotekens läkemedelslager kommer snart att fyllas på, skriver Finlands Apotekareförbund i ett pressmeddelande.

Apoteken har inte kunnat leverera alla beställningar, men situationen förväntas normalisera sig de närmaste dagarna. Läkemedelsgrossisterna Tamro och Oriola intygar att det inte finns någon brist på mediciner i landet, skriver förbundet.

Apotekareförbundet skriver också att man inte ska gå till apoteken om man har influensa, för att inte smitta andra. Nu har det undantagsvis blivit möjligt att i stället beställa läkemedel per telefon. I första hand ska man ändå be en närstående handla mediciner för en. Eventuella fullmakter för receptmediciner kan man få via Suomi.fi-tjänsten.