Antti Rinne sjukskriven längre än väntat – "nu vet jag vad bristfällig diagnos innebär"

SDP:s partiledare Antti Rinne skriver att hans tillfrisknande tar längre än väntat, och berättar nu att han drabbades av en feldiagnos och en sjukhusbakterie.

Antti Rinne togs in på sjukhus med lunginflammation under en semesterresa i Spanien under julpausen. Rinne och hustrun Heta Ravolainen-Rinne återvände till Finland i januari, och från början var det tänkt att Rinne är sjukskriven resten av månaden. Nu ser det ut att bli längre.

På måndagen uppgav Rinne på sin Facebooksida att tillfrisknandet tar längre än så.

– Orsaken uppdagas först i Finland. När jag i Spanien fick vårt mot lunginflammation gjordes av någon anledning inte alla undersökningar, skriver Rinne och syftar på en kontrastavbildning.

– Utöver en allvarlig lunginflammation hade jag nämligen samtidigt fått ett annat problem, ett täppt kranskärl – en bekant åkomma för många finländare.

Blockeringen har åtgärdats med en ballongutvidgning, som enligt Rinne förlöpt bra men borde ha upptäckts och åtgärdats tidigare.

– Till råga på allt upptäcktes att jag fått en sjukhusbakterie i Spanien. Det var alltså Finlands offentliga sjukvård som behövdes för att få en helhetsbild och en diagnos, skriver Rinne och passar på att inflika att "världens bästa offentliga vårdsystem inte ska förstöras med kohandel".

Sjukskrivningen bedöms nu vara fram till slutet av februari. Partiledningen tar under tiden ställning till hur och vem som hoppar in i stället för partiledaren i olika sammanhang.