Anton Lundell vill avsluta märklig säsong med starkt VM

Det är en förväntansfull Anton Lundell som slipar de sista detaljerna, vässar formen och förbereder sig för sitt första senior-VM i Riga. Den 19-åriga Lundell har haft en minst sagt märklig och händelserik säsong och ser fram emot att få avsluta den på bästa tänkbara sätt i lejondressen.

Det har varit en annorlunda säsong för Anton Lundell. Förra sommaren reserverades den mångsidiga centern som 12:e i NHL-draftens första omgång då Florida Panthers ropade ut Lundells namn. Säsongstarten 2020–21 sköts sedan fram på grund av coronaläget i Finland och det var först i oktober som de riktiga matcherna började för Lundells och HIFK:s del.

Lundell tog genast en ledande roll i laget och visade med sin rörlighet, sin blick för spelet, sitt starka spel med puck och sitt samvetsgranna arbete i defensiven att han kommer att vara en av lagets och ligans ledande spelare den här säsongen.

Men allt gick inte som planerat för Lundell och hans lagkamrater.

Att Lundell skulle missa en del ligamatcher var klart då han var den självskrivna stjärnan och ledaren i det U20-lag som kring årsskiftet spelade VM. Det var efter årsskiftet som problemen började hopa sig.

Efter en herrlandslagsturnering visade det sig att en stor del av det finländska laget smittats av covid-19 och spelarna sattes i karantän för att smittan inte skulle sprida sig i deras respektive klubblag. Anton Lundells frånvaro blev till slut väldigt lång.

Medan han själv återhämtade sig efter sin sjukdom drabbades HIFK:s ligalag av covid-19 och en stor del av lagets avslutande matcher i grundserien ställdes in. Lundell hade under den här tiden tillfrisknat men matchpausen fortsatte för honom då lagets samtliga matcher ställts in.

Till slut blev det en paus på drygt två månader för Lundell innan han gjorde comeback i slutet av grundserien. I slutspelet lyckades varken han själv eller IFK komma upp till den nivå som krävdes för att laget skulle ta sig till final utan säsongen avslutades i stället med bronsmatch.

– Det har nog varit en märklig och annorlunda säsong som jag kommer att se tillbaka på och minnas som något väldigt speciellt, säger Lundell.

Efter ligasäsongens avslutning kallades Lundell till landslagets förberedande VM-läger och då han presterade starkt i Euro Hockey Tour-matcherna i Tjeckien var det ingen större överraskning att han fanns med på den slutliga spelarlistan som landslagstränaren Jukka Jalonen presenterade inför VM.

– Det är en stor sak för mig att få spela mitt första VM. Det är klart att jag både är stolt och glad över att få visa upp mitt kunnande här, säger han.

Det var några nervösa minuter i omklädningsrummet i Prag efter att Finland spelat den sista matchen i EHT-turneringen. Samtliga spelare som varit med i turneringen satt samlade till möte och landslagsledningen presenterade den slutliga VM-truppen.

– Vi väntade med spänning under mötet och i slutet av det så presenterade Jalonen truppen. Det kändes oerhört bra att vara med på den listan, säger Lundell.

Efter turneringen i Prag reste laget till Riga där spelarna låstes in på sina rum för två dygn. Coronabestämmelserna och -restriktionerna är ytterst skarpa under VM. Under de två första dygnen var spelarna inlåsta på sina rum, de fick maten serverad till rummen av en person som lämnade den utanför dörren.

– Det gick nog rätt bra. Maten var bra och det fanns väldigt mycket av den. Det kändes nästan som om man knappt hunnit avsluta en måltid innan följande stod utanför dörren. Dessutom blev man inte speciellt hungrig av att främst bara ligga på sängen, berättar Lundell.

För VM-debutanten Lundell var det bekant med att låsa in sig. Under JVM var det också strikta restriktioner och också efter den egna smittan i vintras fick han vänja sig vid ett rätt isolerat liv.

– Jag har nog orkat bra med det här. Det har också varit en bra möjlighet att vila upp mig. Nu är jag full av energi inför VM, säger han.

Lundell säger också att han inte känner några sviter av sjukdomen utan att han är i bra skick inför turneringen. Självförtroendet är också på topp efter de starka insatserna i Prag där han också satte sitt första mål i landslaget.

– Det var kul att få näta. Första målet i landslaget är speciellt. Jag tycker jag spelade bra i turneringen och det känns bra att kunna bygga vidare på det här i VM, säger han.

Lundell har tränat tillsammans med Jere Sallinen och Mikael Ruohomaa inför VM-starten på lördag och han har fått vänja sig vid att spela ytter i stället för center i kedjan där samtliga tre spelare kan axla centerrollen som Ruohomaa har.

– För mig gäller det att spela utifrån mina egna styrkor här i VM. Jag har spelat ytter tidigare så det är inte helt nytt för mig. Det är klart att spelet ändras lite på den positionen men jag trivs också på kanten, säger Lundell.

– Jag ska vara stark med pucken, skapa lägen, skjuta en hel del och också spela starkt bakåt. Jag vill vara aktiv och hungrig på isen.

På lördag är det upp till bevis för Lundell och de övriga lejonen. Laget inleder VM med att möta USA innan de något lättare motståndarna Kazakstan, Norge och Italien står för motståndet.